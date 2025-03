Jacek Stachursky od lat konsekwentnie budował swój sceniczny wizerunek. Zawsze prezentował się w charakterystyczny sposób - krótko ścięte włosy, eleganckie stylizacje i nieodłączne, duże okulary przeciwsłoneczne. To był jego znak rozpoznawczy, który utrzymywał przez lata swojej kariery. Nic więc dziwnego, że najnowsze zdjęcie opublikowane przez artystę na Facebooku wzbudziło tak ogromne emocje. Wokalista zaprezentował się w zupełnie innej odsłonie! Nie przypomina siebie.

Jacek Stachursky nie przypomina siebie. Zdecydował się na spektakularną metamorfozę

Pod zdjęciem natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Internauci nie kryli swojego zaskoczenia. Zdjęcie, które pojawiło się na Facebookowym koncie muzyka, pokazuje Stachursky’ego w niemal niepoznawalnej wersji. Wokalista zaprezentował się w dłuższych, siwiejących włosach, co zupełnie odbiega od jego dotychczasowego wizerunku. To pierwszy raz od lat, kiedy artysta zdecydował się na tak drastyczną zmianę wyglądu.

Fani spekulują, co mogło skłonić Stachursky’ego do takiej metamorfozy. Niektórzy sugerują, że to nowy etap w jego życiu, inni uważają, że zmiana wizerunku może być związana z przygotowaniami do nowego projektu muzycznego. Możliwe, że artysta chce pokazać się z zupełnie innej strony i zaskoczyć swoich odbiorców nie tylko nowym wyglądem, ale i nowym brzmieniem.

Zmiana w wyglądzie artysty może być efektem różnych czynników. Nie od dziś wiadomo, że Stachursky jest miłośnikiem zdrowego stylu życia i eksperymentuje z dietami czy treningami. Już wcześniej mówił o swoich doświadczeniach z dietą wegańską oraz alternatywnymi metodami dbania o swoje ciało.

W przeszłości artysta często podkreślał, jak ważne jest dla niego dobre samopoczucie i zdrowie. Eksperymentował z różnymi formami odżywiania, a nawet nawiązywał do filozoficznych aspektów postrzegania jedzenia i energii życiowej. Jego metody nieraz budziły kontrowersje, ale sam muzyk był przekonany, że to, co robi, pomaga mu zachować dobrą kondycję i siłę.

Na razie nie stosuję żadnej diety. Staram się racjonalnie podchodzić do tematu żywienia i kontrolować to, co zjadam. Najważniejsze w etapie redukcji wagi są systematyczność i opanowanie - powiedział muzyk jakiś czas temu w "Dzień Dobry TVN".

