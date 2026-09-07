Pogrzeb Jana Frycza. Tłum gwiazd żegna i oddaje hołd polskiemu aktorowi

Kim był Jan Frycz?

Jan Frycz (ur. 1954 w Krakowie) to wybitny aktor filmowy i teatralny oraz profesor PWST. Sławę przyniosły mu role w "Wielkim Szu", "Pornografii" i "Pręgach" oraz kultowa kreacja Daria w "Ślepnąc od świateł". Występował na deskach Teatru Narodowego. Zdobył m.in. trzy Orły i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Ojciec sześciorga dzieci z dwóch małżeństw (w tym Gabrieli, Olgi, Marii, Michała, Wojciecha i Antoniego).

Ostatnia droga Jana Frycza

Jan Frycz odszedł w połowie sierpnia 2026 roku. Polska na chwilę się wtedy zatrzymała, ponieważ nie spodziewano się, że to nadejdzie. Jak dowiedział się "Super Express", aktor od lat poważnie chorował, ale starał się jak najdłużej pracowac, co wywoływało podziw wśród kolegów. Aktor planował jeszcze pod koniec sierpnia wziąć udział w nagraniach do najnowszego filmu na podstawie Katarzyny Grocholi, ale niestety nie było mu to dane.

Uroczystość zaplanowa no na 7 września 2026 będzie. Ma ona charakter jednocześnie świecki i państwowy.

- Pogrzeb śp. Jana Frycza będzie miał charakter państwowy. Uroczystości rozpoczną się 7 września br. o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie miała charakter świecki. O godz. 13.00 ciało zmarłego zostanie złożone do grobu na Starych Powązkach - przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rodzina ma również wyjątkowy apel do żałobników i fanów artysty:

- Zamiast kwiatów prosimy o datki na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie - przekazała rodzina.

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Już wcześniej najbliżsi przyjaciele i współpracownicy deklarowali udział w pogrzebie. Pojawił się elegancko ubrany Kamil Nożyński, który w dłoni trzymał jedną, czerwoną różę. Przyjechali też:

Pojawiła się też Anna Czartoryska-Niemczycka oraz Borys Szyc z małżonką. Przybył też Andrzej Grabowski, który był wyraźnie przybity stratą kolegi. Przyjechała również Grażyna Torbicka oraz Maja i Sonia Bohosiewicz.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęć, kto jeszcze pojawił się na pogrzebie Jana Frycza