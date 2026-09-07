Jędrzejczyk i Wieniawa znają się od lat. Zaskakujące kulisy poznania

Joanna Jędrzejczyk o podobieństwach MMA i tańca

Widzowie mieli już okazję zobaczyć premierowy odcinek 19. sezonu programu "Taniec z gwiazdami". Jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek jesiennej ramówki jest utytułowana wojowniczka MMA, Joanna Jędrzejczyk. W wywiadzie udzielonym serwisowi Eska.pl zawodniczka opowiedziała o tym, jakie elementy łączą występy przed milionową publicznością z brutalnymi starciami w oktagonie.

Myślę, że występy. Tutaj oglądają to miliony osób w Polsce, no a MMA na całym świecie. Ale myślę, że wyjście, że jest ten moment wyjścia do walki, tak samo jak tutaj jest ten moment przed wyjściem na parkiet. I dzisiejsze emocje były bardzo zbliżone do tych, które pamiętam jeszcze z czasów walk czy przed wyjściem do oktagonu UFC. To jest coś olbrzymiego. No ale ta dyscyplina, przygotowania, wysiłek fizyczny, psychiczny, wzloty i upadki, często trudne momenty i łzy... To jest coś niesamowitego, że mogę wychodzić ze swojej strefy komfortu. Lubię poznawać nowe, bez względu na wynik, po prostu wychodzić i doświadczać tego. Przygoda życia - powiedziała po odcinku.

Julia Wieniawa w jury TzG okiem Joanny Jędrzejczyk

Gdy zapytano ją o pierwsze kroki Julii Wieniawy w roli jurorki, Jędrzejczyk podkreśliła, że z popularną aktorką i wokalistką znają się od bardzo dawna. Zaskakującym faktem jest to, że pierwsze spotkanie obu pań miało miejsce dekadę temu w Paryżu.

Joanna Jędrzejczyk i Julia Wieniawa mają wspólną przeszłość

Jak się okazuje, Joanna Jędrzejczyk i Julia Wieniawa mogą pochwalić się wspólnymi zawodowymi doświadczeniami. Znana z klatki zawodniczka miała okazję działać wspólnie z dzisiejszą jurorką "Tańca z gwiazdami" przy pewnym projekcie. To artystyczne wyzwanie zrealizowały we francuskiej stolicy kilkanaście lat temu. Sportsmenka już w tamtym czasie była pod wrażeniem ogromnego zaangażowania nastoletniej wówczas artystki.

Myślę, że Julka jest mega uzdolnioną osobą, w ogóle jest tytanem pracy. Ja miałam przyjemność z nią pracować w Paryżu ponad 10 lat temu. Julka wtedy nie miała chyba jeszcze 17 lat. Tytan pracy, zdolna, wie czego chce i mamy nowy, taki świeży powiew po prostu młodości i energii za stołem sędziowskim, tak.- powiedziała w rozmowie z Eska.pl.

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