Andrzej Piaseczny zaskoczył wyznaniem o Kaeyrze. Jej reakcja mówi sama za siebie

Emocje po otwarciu 19. sezonu telewizyjnego przeboju nie opadają. W najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" o Kryształową Kulę walczy m.in. Kaeyra. Karolina Baran to piosenkarka urodzona w Stanach Zjednoczonych, która obecnie skupia się na budowaniu swojej pozycji w Polsce. Artystka czuje silną więź z krajem swoich rodziców i właśnie na tutejszym rynku chce rozwijać swoją muzyczną karierę. Pojawienie się w tak lubianym i szeroko komentowanym telewizyjnym formacie może znacząco ułatwić jej dotarcie do szerszego grona odbiorców. Na parkiecie młodej wokaliście towarzyszy debiutujący w programie Kacper Rutka.

Andrzej Piaseczny o Kaeyrze: trochę się podkochuję

Młoda artystka czuje mocne oparcie w entuzjastach jej twórczości, jednak ma po swojej stronie również uznane w branży nazwiska. Ważną postacią w zawodowym życiu 25-latki jest Andrzej Piaseczny. Jak już wcześniej mówiła w rozmowie z Eską, miała okazję stanąć z nim na jednej scenie już kilkanaście lat temu. Doświadczony artysta postanowił wesprzeć początkującą gwiazdę popu w nagraniu promującym jej start w tanecznym widowisku. Na krótkim wideo otwarcie zadeklarował sympatię dla Kaeyry, mówiąc bez ogródek o tym, że trochę się w niej podkochuje.

Kaeyra reaguje na słowa Andrzeja Piasecznego

Deklaracja piosenkarza była niespodzianką dla odbiorców, jednak największe wrażenie wywarła na głównej zainteresowanej. W rozmowie z serwisem Eska Kaeyra nie ukrywała, że kooperacja ze słynnym muzykiem do dzisiaj jest jednym z najcenniejszych wspomnień z całej jej dotychczasowej kariery. Artystka pospieszyła z radosną ripostą i zapewniła, że darzy Andrzeja równie mocnym, muzycznym uczuciem.

Kocham Andrzeja, naprawdę, ja też się w nim podkochuję! Miałam pierwszy duet z Andrzejem prawie 10 lat temu. I to były naprawdę takie początki. Cieszę się, że Andrzej w ogóle dał mi możliwość, żeby z nim zaśpiewać. Do tej pory ja i moja rodzina wspominamy, że to jest najlepszy duet. Pamiętam te emocje, po prostu to była magia na tej scenie. Jeszcze nie miałam takiego duetu, naprawdę, od tamtego momentu. Cieszę się, że Andrzej w ogóle zgodził się być na mojej wizytówce i mówił takie piękne rzeczy. Jestem po prostu wzruszona - podsumowała młoda piosenkarka.

Kaeyra zaskoczona wyznaniem Andrzeja Piasecznego