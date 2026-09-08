Donald Trump chce przejąć europejskie państwo. Nie chodzi o Grenlandię

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-08 7:25

Donald Trump znów szokuje opinię publiczną, udostępniając w sieci mapę sugerującą przyłączenie ogromnych terytoriów do Stanów Zjednoczonych. Z grafiki opublikowanej przez prezydenta USA wynika, że w granicach jego kraju znalazłaby się niemal cała Ameryka Północna oraz dwa obszary powiązane z Europą. Ten ruch może być odczytywany jako sygnał marzeń o wchłonięciu kilkudziesięciu państw.

Donald Trump wskazuje palcem przed siebie. Na wstawce mapa USA. O planach terytorialnych prezydenta przeczytasz na SE.
Autor: Noamgalai / Shutterstock / truthsocial (kółeczko)/ Shutterstock

Nowa mapa USA udostępniona przez Donalda Trumpa

Prezydent Stanów Zjednoczonych po raz kolejny wzbudza ogromne emocje swoim zachowaniem. W środku nocy polskiego czasu Donald Trump zamieścił na portalu Truth Social zastanawiającą grafikę z mapą Ameryki Północnej. Uwagę przykuwa fakt, że cały ten region został pokryty amerykańską flagą i podpisany nazwą USA, co można odebrać jako chęć zdominowania tego ogromnego obszaru przez Waszyngton.

Na opublikowanej ilustracji w obrębie Stanów Zjednoczonych znalazły się takie kraje jak Kanada, zamieszkana przez blisko 40 milionów ludzi, oraz Meksyk z populacją sięgającą 130 milionów. Ponadto „amerykańska” flaga przykryła m.in. Gwatemalę, Nikaraguę, Panamę i szereg państw na Morzu Karaibskim, w tym Dominikanę, Haiti oraz Kubę.

Największe zaskoczenie budzi jednak fakt, że na celowniku przywódcy USA znalazła się nie tylko duńska Grenlandia, ale także leżąca w Europie Islandia, będąca ojczyzną dla 400 tysięcy mieszkańców.

Donald Trump i jego geopolityczne wizje dotyczące granic

Wizje terytorialne amerykańskiego przywódcy nie są nowością, gdyż od dawna przejawia on zainteresowanie poszerzaniem wpływów USA. W przeszłości wielokrotnie wyrażał chęć nabycia Grenlandii od rządu w Kopenhadze oraz przejęcia kontroli nad Kanałem Panamskim. W obu przypadkach Trump argumentuje to koniecznością zapewnienia swemu państwu kluczowych szlaków handlowych i bezpieczeństwa strategicznego w tym rejonie świata.

Dotychczas jednak ambicje prezydenta manifestują się głównie poprzez symboliczne zmiany w nazewnictwie geograficznym i publikację kontrowersyjnych grafik. Trump zdecydował m.in. o zmianie nazwy Zatoki Meksykańskiej na „Zatokę Amerykańską”, a najwyższy szczyt kontynentu – Denali – ponownie nazwał „Mount McKinley” (jak określano go od 1896 do 2015 roku). W ostatnim czasie jezioro Ontario zostało przez niego przemianowane na „Jezioro Ameryka”, a strategiczna cieśnina Ormuz, znajdująca się we władaniu Iranu, Omanu i ZEA, została zaprezentowana na mapie jako obszar podlegający władzy Waszyngtonu.

Przypomnijmy, że Donald Trump piastował już urząd prezydenta w latach 2017-2021, a w styczniu 2025 roku powrócił do Białego Domu na drugą kadencję. Zgodnie z amerykańskim prawem, jego rządy zakończą się ostatecznie 20 stycznia 2029 roku.

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