Dlaczego wyją syreny we wtorek 8.09.2026 r.? Warszawa ostrzega mieszkańców pięciu dzielnic

Syreny alarmowe będą testowane w Warszawie od 8 do 18 września 2026 roku.

Testy będą prowadzone w godz. 10-16.

Obejmą pięć dzielnic stolicy: Śródmieście, Pragę-Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz.

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Syreny zawyją w Warszawie 8 września (8.09.2026 r.). Dlaczego?

W dniach od 8 do 18 września w wybranych częściach Warszawy będą sprawdzane poszczególne syreny alarmowe. Miasto chce w ten sposób zweryfikować, czy cały system ostrzegania ludności działa prawidłowo i jest przygotowany na każdą ewentualność.

Testy będą prowadzone w ciągu dnia, między godz. 10 a 16. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć krótkie sygnały dźwiękowe. Pojawią się także komunikaty głosowe. To może oznaczać, że osoby znajdujące się w pobliżu testowanych urządzeń nagle usłyszą charakterystyczny dźwięk syreny. Dla kogoś, kto nie zna wcześniejszego komunikatu, może to być zaskoczenie. Miasto uspokaja jednak, że nie jest to związane z żadnym realnym zagrożeniem.

Te dzielnice usłyszą syreny

Sprawdzanie systemu obejmie pięć dzielnic Warszawy. Są to Śródmieście, Praga-Południe, Mokotów, Ochota oraz Żoliborz. Nie oznacza to, że wszystkie syreny w każdej z tych dzielnic będą uruchamiane jednocześnie. Kontrolowane będą poszczególne urządzenia, dlatego mieszkańcy mogą usłyszeć sygnały w różnych miejscach i terminach w czasie trwania testów.

Nie trzeba podejmować żadnych działań

Urząd podkreśla, że wszystkie uruchomienia syren będą miały charakter kontrolny. Ich celem jest sprawdzenie sprawności systemu, a nie ostrzeganie przed niebezpieczeństwem. Dlatego osoby, które usłyszą w tym czasie syrenę, nie muszą podejmować żadnych działań. Nie należy traktować testowego sygnału jako informacji o zagrożeniu.