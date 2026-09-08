Dlaczego wyją syreny we wtorek 8.09.2026 r.? Warszawa ostrzega mieszkańców pięciu dzielnic

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-08 6:17

Dlaczego w Warszawie wyją syreny we wtorek 8.09.2026 r.? Mieszkańcy Warszawy w najbliższych dniach mogą nagle usłyszeć syreny alarmowe. Dźwięk może być niepokojący, szczególnie gdy pojawi się niespodziewanie. Tym razem jednak nie ma powodu do paniki. Miasto zapowiedziało testy systemu alarmowego i podało dokładny termin. Wiadomo też, które części stolicy zostaną objęte sprawdzianem.

Syrena alarmowa na słupie na tle Pałacu Kultury i Nauki. O testach systemu w Warszawie przeczytasz na SE.
Autor: Aliaksandr Valodzin/ East News
  • Syreny alarmowe będą testowane w Warszawie od 8 do 18 września 2026 roku.
  • Testy będą prowadzone w godz. 10-16.
  • Obejmą pięć dzielnic stolicy: Śródmieście, Pragę-Południe, Mokotów, Ochotę i Żoliborz.
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W dniach od 8 do 18 września w wybranych częściach Warszawy będą sprawdzane poszczególne syreny alarmowe. Miasto chce w ten sposób zweryfikować, czy cały system ostrzegania ludności działa prawidłowo i jest przygotowany na każdą ewentualność.

Testy będą prowadzone w ciągu dnia, między godz. 10 a 16. W tym czasie mieszkańcy mogą usłyszeć krótkie sygnały dźwiękowe. Pojawią się także komunikaty głosowe. To może oznaczać, że osoby znajdujące się w pobliżu testowanych urządzeń nagle usłyszą charakterystyczny dźwięk syreny. Dla kogoś, kto nie zna wcześniejszego komunikatu, może to być zaskoczenie. Miasto uspokaja jednak, że nie jest to związane z żadnym realnym zagrożeniem.

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Te dzielnice usłyszą syreny

Sprawdzanie systemu obejmie pięć dzielnic Warszawy. Są to Śródmieście, Praga-Południe, Mokotów, Ochota oraz Żoliborz. Nie oznacza to, że wszystkie syreny w każdej z tych dzielnic będą uruchamiane jednocześnie. Kontrolowane będą poszczególne urządzenia, dlatego mieszkańcy mogą usłyszeć sygnały w różnych miejscach i terminach w czasie trwania testów.

Nie trzeba podejmować żadnych działań

Urząd podkreśla, że wszystkie uruchomienia syren będą miały charakter kontrolny. Ich celem jest sprawdzenie sprawności systemu, a nie ostrzeganie przed niebezpieczeństwem. Dlatego osoby, które usłyszą w tym czasie syrenę, nie muszą podejmować żadnych działań. Nie należy traktować testowego sygnału jako informacji o zagrożeniu.

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