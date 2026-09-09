Turystka zawisła nad urwiskiem. O krok od tragedii nad Jeziorem Solińskim

Turystka z województwa śląskiego straciła równowagę na mokrych liściach, po czym zatrzymała się tuż nad dziesięciometrową przepaścią , chwytając się pnia drzewa.

, chwytając się pnia drzewa. Groźny incydent miał miejsce na początku tygodnia, kiedy spacerujące małżeństwo zeszło z wyznaczonej trasy.

Funkcjonariusze błyskawicznie zlokalizowali poszkodowaną i ewakuowali ją w bezpieczne miejsce, wykorzystując sprzęt ratowniczy z motorówki.

To miała być spokojna wędrówka małżeństwa z czworonogiem po zalesionych terenach wokół zbiornika wodnego. Wczasowicze w pewnej chwili zmylili jednak drogę i zeszli z bezpiecznego szlaku. Oboje zaczęli przemieszczać się trasą, która prowadziła tuż przy samej krawędzi niezwykle stromej skarpy.

W pewnym momencie 62-latka, pośliznęła się na liściach i zjechała kilkanaście metrów po stromym zboczu. W ostatniej chwili zdążyła złapać się drzewa rosnącego tuż nad 10-metrowym urwiskiem. Nie była w stanie sama wrócić na stromą górę, a jej 63-letni mąż nie dał rady zejść po nią po skarpie. Mężczyzna wezwał na pomoc policję – informuje w komunikacie podkarpacka policja.

Funkcjonariusze patrolujący ten rejon doskonale znali topografię terenu, co pozwoliło im błyskawicznie namierzyć zgubionych wczasowiczów. Zejście do uwięzionej na zboczu kobiety wiązało się z ogromnym ryzykiem, dlatego ratownicy użyli specjalnej liny z policyjnej łodzi, która standardowo służy do zabezpieczania osób tonących.

Przy jej pomocy policjant zszedł do turystki i pomógł jej wyjść pod górę. Apelujemy o ostrożność podczas górskich wędrówek, poruszajmy się po wyznaczonych, bezpiecznych szlakach. Zadbajmy również o właściwy ubiór, dostosowany do górskich warunków – apelują policjanci.