Bezdomny pobity na śmierć w Jaśle. Koledzy najpierw skłamali. Okrutna prawda wyszła na jaw

W minioną sobotę po godz. 21:00 na ul. Mickiewicza w Jaśle znaleziono ciało 59-letniego bezdomnego mężczyzny z obrażeniami wskazującymi na pobicie.

Początkowo czterech mężczyzn obecnych na miejscu twierdziło, że ofiara źle się poczuła, jednak obrażenia ciała wykluczyły tę wersję.

Trzech mężczyzn (52, 49 i 33-latek) usłyszało zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka, częściowo przyznali się do winy i zostali aresztowani na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w minioną sobotę po godz. 21.00 na ul. Mickiewicza w Jaśle. Policjanci zobaczyli ciało 59-letniego mężczyzny, który był osobą w kryzysie bezdomności a także czterech innych mężczyzn, którzy stwierdzili, że spożywali razem alkohol, a 59-latek w pewnym momencie źle się poczuł. Jednak szybko okazało się, że prawda może być inna.

Mężczyźni oświadczyli, że wszyscy razem pili alkohol. W pewnym momencie ich znajomy miał źle się poczuć, więc postanowili zadzwonić na numer alarmowy. Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia stwierdziła jednak zgon 59-latka. Mężczyzna posiadał na twarzy i ciele obrażenia, które mogły powstać na skutek pobicia – poinformował podkom. Daniel Lelko oficer prasowy KPP w Jaśle.

Mundurowi zatrzymali więc czterech mężczyzn i przewieźli do jasielskiej komendy.

Na miejscu zdarzenia obecny był także prokurator z Prokuratury Rejonowej w Jaśle oraz biegły lekarz sądowy. Policjanci wykonali oględziny i zabezpieczyli szereg śladów.

Mężczyźni zostali przesłuchani, kiedy wytrzeźwieli.

52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei czwarty z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka. Podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia – informuje podkom. Daniel Lelko.

Decyzją Sądu Rejonowego w Jaśle, wszyscy podejrzani zostali aresztowani na okres trzech miesięcy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle.