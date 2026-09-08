Ponad 30 płodów zakopanych na działce. Ważna decyzja sądu w sprawie Magdaleny H.

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Tomasz Widak
Tomasz Widak
2026-09-08 14:57

Magdalena H., która jest podejrzana o zakopanie ponad 30 ludzkich płodów lub ich fragmentów na swojej posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa, pozostanie w tymczasowym areszcie. Jak podaje Radio Eska, sąd przedłużył stosowanie tego środka zapobiegawczego do 9 grudnia. Za zarzucane czyny kobiecie grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie w pełni przychylił się do wniosku prokuratury, decydując, że 57-letnia patomorfolożka spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a obrończyni podejrzanej zapowiedziała już złożenie zażalenia. – Potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, uniemożliwienie destabilizacji materiału dowodowego oraz grożąca podejrzanej surowa kara legły u podstaw decyzji sądu – przekazał w rozmowie z Radiem Eska prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

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Makabryczne odkrycie w Lutoryżu podczas budowy altany

Prawda wyszła na jaw w czerwcu, kiedy nowi właściciele działki rozpoczęli przygotowania do postawienia altany. Jak donosił w tamtym czasie „Super Express”, w trakcie prac ziemnych natrafiono na niewielki ludzki szkielet. Na miejsce natychmiast wezwano służby, które przeprowadziły drobiazgowe przeszukanie terenu.

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W wyniku działań z ziemi wydobyto łącznie 34 ludzkie płody lub ich fragmenty. Znajdowały się one w różnych miejscach, na głębokości od 120 do 160 centymetrów. Teren został dokładnie przebadany z użyciem georadaru oraz psa specjalnie szkolonego do wykrywania zapachu ludzkich zwłok.

- Podejrzana złożyła wyjaśnienia, z których wynika, że to ona zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Wskazała również źródło pochodzenia odnalezionych płodów ludzkich - informował w czerwcu Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Śledczy analizują dokumentację z placówek w całej Polsce

Śledztwo jest w toku. Policjanci i prokuratorzy kontynuują przesłuchania świadków. Śledczy zabezpieczyli również bogatą dokumentację medyczną z wielu placówek z całego kraju, z którymi współpracowała Magdalena H.

Biegli z dziedziny medycyny sądowej przeprowadzają szczegółowe badania odnalezionych szczątków. Ze względu na stopień skomplikowania prowadzonych analiz, ostateczna opinia ekspertów ma być gotowa pod koniec grudnia.

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Mieszkańcy Lutoryża byli zszokowani zarzutami, jakie postawiono ich dawnej sąsiadce. W rozmowie z „Super Expressem” jeden z nich opisał ją jako „normalną, bardzo miłą sąsiadkę”. Inny świadek dodał jednak, że przez jakiś czas kobieta unikała kontaktów z ludźmi i rzadko opuszczała swój dom. Teraz śledczy dążą do dokładnego odtworzenia okoliczności, w jakich szczątki znalazły się na terenie posesji.

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