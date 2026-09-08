Ponad 30 płodów zakopanych na działce. Ważna decyzja sądu w sprawie Magdaleny H.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie w pełni przychylił się do wniosku prokuratury, decydując, że 57-letnia patomorfolożka spędzi w areszcie kolejne trzy miesiące. Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, a obrończyni podejrzanej zapowiedziała już złożenie zażalenia. – Potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, uniemożliwienie destabilizacji materiału dowodowego oraz grożąca podejrzanej surowa kara legły u podstaw decyzji sądu – przekazał w rozmowie z Radiem Eska prokurator Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Magdalena H. odpowie za zbezczeszczenie ludzkich zwłok, niewłaściwe postępowanie z odpadami oraz porzucanie niebezpiecznych substancji w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

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Makabryczne odkrycie w Lutoryżu podczas budowy altany

Prawda wyszła na jaw w czerwcu, kiedy nowi właściciele działki rozpoczęli przygotowania do postawienia altany. Jak donosił w tamtym czasie „Super Express”, w trakcie prac ziemnych natrafiono na niewielki ludzki szkielet. Na miejsce natychmiast wezwano służby, które przeprowadziły drobiazgowe przeszukanie terenu.

W wyniku działań z ziemi wydobyto łącznie 34 ludzkie płody lub ich fragmenty. Znajdowały się one w różnych miejscach, na głębokości od 120 do 160 centymetrów. Teren został dokładnie przebadany z użyciem georadaru oraz psa specjalnie szkolonego do wykrywania zapachu ludzkich zwłok.

- Podejrzana złożyła wyjaśnienia, z których wynika, że to ona zakopała na terenie swojej posesji ujawnione płody ludzkie oraz inne odpady medyczne. Wskazała również źródło pochodzenia odnalezionych płodów ludzkich - informował w czerwcu Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Śledczy analizują dokumentację z placówek w całej Polsce

Śledztwo jest w toku. Policjanci i prokuratorzy kontynuują przesłuchania świadków. Śledczy zabezpieczyli również bogatą dokumentację medyczną z wielu placówek z całego kraju, z którymi współpracowała Magdalena H.

Biegli z dziedziny medycyny sądowej przeprowadzają szczegółowe badania odnalezionych szczątków. Ze względu na stopień skomplikowania prowadzonych analiz, ostateczna opinia ekspertów ma być gotowa pod koniec grudnia.

Mieszkańcy Lutoryża byli zszokowani zarzutami, jakie postawiono ich dawnej sąsiadce. W rozmowie z „Super Expressem” jeden z nich opisał ją jako „normalną, bardzo miłą sąsiadkę”. Inny świadek dodał jednak, że przez jakiś czas kobieta unikała kontaktów z ludźmi i rzadko opuszczała swój dom. Teraz śledczy dążą do dokładnego odtworzenia okoliczności, w jakich szczątki znalazły się na terenie posesji.

Pokój Zbrodni - 30 Płodów na posesji