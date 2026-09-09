Ten serial pokaże prawdę o influencerkach. Jessica Mercedes: "Po co ja to robiłam?"

Kasia Kowalska
2026-09-09 19:08

Niebawem w Prime Video zadebiutuje "Girls of Warsaw", nowa produkcja opowiadająca o polskich influencerkach. Jedną z głównych ról odegrała w nim Jessica Mercedes, która wyznała, że obawia się premiery. Choć zatwierdziła ostateczną wersję, w ogóle jej nie oglądała. W sieci pojawił się jej bardzo szczery wpis dotyczący kulis powstawania formatu.

Ten serial pokaże prawdę o influencerkach. Jessica Mercedes: Po co ja to robiłam?
Autor: AKPA

Jessica Mercedes o serialu "Girls of Warsaw". Zdradza swoje obawy

Już w połowie września na platformie Prime Video zadebiutuje nowy polski dokument o rodzimych gwiazdach internetu, zatytułowany "Girls of Warsaw". Wśród głównych bohaterek znalazła się Jessica Mercedes, która na swoim profilu na Instagramie podzieliła się niepokojem związanym z nadchodzącą premierą. Na InstaStories wyznała wprost, że jest przerażona wizją tego reality show i zastanawia się, dlaczego w ogóle wzięła w nim udział. "Nie no, jestem mega obs*ana ze strachu przed tym reality show, po co ja to robiłam?" - napisała. 

Choć gwiazdy dokumentów zwykle mają możliwość wcześniejszego zapoznania się z nagraniami, Jessica nie skorzystała z tej szansy w pełni, mimo że miała taką okazję.

Wysłali nam ostatnie wersje do obejrzenia i zaakceptowania w te wakacje, a ja zaakceptowałam w ciemno, bo boję się znowu siebie oglądać, nie lubię tamtego okresu mojego życia - wyznała.

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Premiera "Girls of Warsaw". Kogo zobaczymy w dokumencie?

Serial "Girls of Warsaw", składający się z sześciu odcinków i promujący się hasłem "Bez filtra, poza kadrem", trafi na ekrany widzów Prime Video już 18 września. Kamery będą śledzić codzienne zmagania oraz pracę Klaudii, Jessici, Oli i Andziaks, pokazując ich życie daleko poza wykreowanymi obrazkami z mediów społecznościowych. Twórcy zapowiadają ukazanie momentów, w których kończy się sztuczna kreacja, a zaczyna prawdziwa rzeczywistość bohaterek, z których każda mierzy się z własnymi wyzwaniami na innym etapie życia. Produkcja ma rzucić światło na to, co kryje się za internetowymi wizerunkami: od prowadzenia własnych firm, poprzez trudne wybory i prywatne problemy, aż po życie pod ciągłą presją publiczności.

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