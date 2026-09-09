Nie żyje twórca kultowego serialu "Dwóch i pół". Jeff Lowell osierocił dwoje dzieci

Nie żyje Jeff Lowell. Scenarzysta komediowy odszedł w wieku 52 lat

Twórca zmarł 24 sierpnia, jednak informacja ta dotarła do opinii publicznej dopiero teraz. Według portalu Deadline, znany producent i scenarzysta stracił życie po krótkiej walce z chorobą. Jeff Lowell osierocił dwoje dzieci, pozostawiając w żałobie także żonę.

Jeff Lowell stworzył "Dwóch i pół" i liczne hity komediowe

Mężczyzna wszedł do świata show-biznesu w połowie lat 90., szybko wyrabiając sobie markę jako specjalista od komedii, szczególnie tych telewizyjnych. Na początku swojej drogi zawodowej tworzył skrypty do takich tytułów jak "George Carlin Show", "Drew Carey Show", czy "Spin City". W 2006 roku był autorem scenariusza do hitu "John Tucker musi odejść", a przy produkcji "Nawiedzona narzeczona" zadebiutował również po drugiej stronie kamery, jako reżyser.

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Największym sukcesem w jego portfolio był bez wątpienia słynny serial "Dwóch i pół", gdzie pełnił podwójną rolę - scenarzysty i producenta. Napisał również historię do serialu "Miłość na Manhattanie", jednak ta produkcja zakończyła się na jednym sezonie. Znacznie lepiej poradził sobie projekt "The Ranch" dla platformy Netflix z 2016 roku, który utrzymał się na antenie przez cztery sezony. Ostatnim dziełem w jego dorobku był serial "Mechanicy" z 2021 roku, w którym wystąpił Freddie Stroma.

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