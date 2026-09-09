Influencerzy wzięli ślub na Rodos. Mąż Andziaks był świadkiem

Anna Brauer i Michał "Majkel" Solski chętnie pokazują swoją codzienność tysiącom internautów, a ich uczucie rozwijało się na oczach wiernych obserwatorów. Informacja o zorganizowanym przez nich ślubie natychmiast wywołała ogromne poruszenie w przestrzeni mediów społecznościowych. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia pojawiło się wiele rozpoznawalnych osobistości ze świata internetu.

Anna Brauer i Michał Solski wzięli ślub w Grecji

Zakochani zdecydowali się zorganizować ceremonię w uwielbianej przez siebie Grecji. Wcześniej oboje relacjonowali swoim fanom trudny czas przygotowań do tego wydarzenia, by w końcu stanąć przed ołtarzem w obecności rodziny i znajomych. Ania i Michał wzięli ślub 8 września 2026 roku na malowniczym Rodos, co od razu przykuło uwagę obserwatorów. Panna młoda wybrała na ten dzień przepiękną suknię z prześwitami, a jej mąż zaprezentował się w eleganckim, jasnym garniturze. Radość pary młodej szybko przeniosła się na zaproszonych gości oraz tysiące użytkowników sieci. W mediach społecznościowych influencerów błyskawicznie pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami.

Andziaks i Luka na weselu przyjaciel. Był też Kordas

Z udostępnionych relacji wynika, że w gronie zaproszonych gości znaleźli się chociażby Magdalena Karwacka, Krzysztof Adamek oraz Damian Kordas, który wygrał programy „MasterChef” i „Taniec z Gwiazdami”. Funkcję świadka pana młodego pełnił Łukasz Trochonowicz, czyli Luka, będący mężem popularnej Andziaks. Obecność tej znanej pary influencerów na greckim weselu przyjaciół nie była zaskoczeniem, zwłaszcza że jeszcze niedawno zaręczeni Ania i Michał bawili się na przyjęciu po chrzcinach ich syna, Franca.

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Na swoich kanałach społecznościowych Luka chętnie dzielił się ujęciami zarówno z nowożeńcami, jak i z resztą męskiej części towarzystwa. Fotki z tego niezwykle romantycznego ślubu nad Morzem Śródziemnym wywołały spore zainteresowanie wśród fanów. Zdjęcia z uroczystości w Grecji można obejrzeć w galerii poniżej.

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