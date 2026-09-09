Pogodynek TVP Ziemowit Pędziwiatr wziął ślub. Znany kolega z pracy był jego świadkiem!

Ziemowit Pędziwiatr już po ślubie. "Zalałem się łzami"

Ziemowit Pędziwiatr, którego widzowie dobrze znają z Telewizji Polskiej, a konkretnie z programu "Pytanie na śniadanie", gdzie prezentuje pogodę, właśnie się ożenił. Jego wybranką jest urocza Katarzyna, a świadkiem został kolega z pracy. Tę zacną rolę wziął na siebie Robert El Gendy. Dziennikarz na swoim instagramowym profilu umieścił wzruszający wpis dotyczący uroczystości i pokazał kilka zdjęć.

Widać na nich młodą parę - pannę młodą w długiej, skromnej, białej sukni i z szerokim uśmiechem na twarzy oraz pana młodego w szykownym, granatowym garniturze i krawacie. Było pięknie!

No i Popędził… Pierwszy raz w życiu byłem świadkiem! Do dziś trudno mi opisać słowami co to dla mnie znaczy i jak wyróżniony czuję się przez przyjaciela. Gdy Ziemowit do mnie zadzwonił w tej sprawie, zalałem się łzami, bo to nie jest po prostu stanie obok, podpis i kilka obowiązków. Jest to ogromny gest zaufania. Dziękuję Ci Ziomuś, że właśnie mnie chciałeś mieć obok siebie i swojej Kasi. Poczułem się naprawdę ważny, doceniony i cholernie szczęśliwy, że mogłem tam być. To coś więcej niż zaszczyt. Jestem szczęśliwy, będąc Waszym świadkiem na ślubie, ale i świadkiem Waszej miłości. Mordeczki moje. Kasia dziękuję Ci, że mój Ziom zaczął się uśmiechać, choć durny wciąż, ale za to akurat razem mamy go w ❤️. I jakoś wyładniał - napisał El Gendy wprost z serca.

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Gratulacje!

Wpis (ZNAJDZIECIE GO TUTAJ) prezentera bardzo spodobał się jego instagramowym fanom, ale nie tylko. Odpisała na niego wspomniana w poście małżonka Pędziwiatra.

Aż się wzruszyłam. Dzięki Robuś, że byłeś z nami przez ten intensywny tydzień. Spisałeś się na medal i mam nadzieję, że jakoś się będziemy mogli odwdzięczyć - odpowiedziała na piękne słowa świadka panna młoda.

Internauci nie pozostali obojętni i rzucili się do składania gratulacji.

"Wzruszający opis, jaki prawdziwy... szczęścia dla wszystkich!", "Ależ pięknie napisane! Wszystkiego najcudowniejszego na nowej drodze życia dla pana Ziemowita i jego pięknej żony", "Wszystkiego najlepszego dla młodej pary", "Ależ pięknie Pan spuentował to wydarzenie" - czytamy w sieci.

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