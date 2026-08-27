Melania Grzesiewicz już po ślubie. Tak wyglądała panna młoda! To gwiazda "M jak miłość"

Melania Grzesiewicz wyszła za mąż! Gwiazda "M jak miłość" olśniła w dniu ślubu

To był ślub jak z bajki! Melania Grzesiewicz, bardzo lubiana przez widzów "M jak miłość" jako Anita, wyszła za mąż za ukochanego Antoniego. Aktorka postawiła na kameralną ceremonię w niezwykłej scenerii Gibraltaru, a opublikowane przez nią zdjęcia zachwyciły fanów. 35-letnia gwiazda podzieliła się radosną nowiną w mediach społecznościowych. Ślub odbył się 22 sierpnia na Gibraltarze, a w uroczystości uczestniczyli najbliżsi - rodzice oraz rodzeństwo młodej pary. Melania przyjęła nazwisko męża i z ogromnym wzruszeniem napisała, że to dla niej zaszczyt móc nazywać się jego żoną.

W sobotę 22 sierpnia na Gibraltarze powiedziałam TAK najwspanialszemu człowiekowi na świecie. Byli przy tym nasi rodzice i rodzeństwo. Kochanie, to zaszczyt móc nazywać się Twoją żoną (...) More to come… Call me Mrs Otffinowska! - napisała aktorka na swoim profilu na Instagramie.

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Panna młoda jak z obrazka

Trzeba przyznać, że panna młoda wyglądała zjawiskowo! Na fotografiach z ceremonii widać aktorkę w eleganckiej, białej ślubnej stylizacji, która idealnie współgrała z niezwykłą scenerią. Szczególną uwagę przyciąga prosta, niezwykle kobieca suknia z długim rękawem i bufkami, do której gwiazda dodała białe pantofelki o kroju niczym z lat 20. zeszłego wieku.

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Biała kreacja pięknie komponowała się z sylwetką aktorki, ładnie podkreślając jej figurę, a całość prezentowała się elegancko i subtelnie, a nawet odrobinę retro. Szykowna stylizacja nie potrzebowała nadmiaru ozdób - wystarczyła siateczka lekko okrywająca twarz z kwiatowo-perłową ozdobą przytrzymującą włosy uczesane w delikatne fale oraz małe, perłowe kolczyki. Najważniejszym dodatkiem był szeroki uśmiech panny młodej!

Melania miała wyjątkowy ślub, który wyglądał jak spełnienie marzeń o romantycznej ceremonii z dala od zgiełku. Gibraltar okazał się wręcz wymarzonym tłem dla takiej uroczystości. Co ciekawe, ceremonia odbyła się zaledwie nieco ponad 3 miesiące po tym, jak Grzesiewicz ogłosiła zaręczyny!

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