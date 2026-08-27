Zapadła decyzja w sprawie Eurowizji 2027. Wiemy, co planuje Telewizja Polska

Polska wystąpi na Eurowizji 2027. Telewizja Polska potwierdza udział

Telewizja Polska nie spoczywa na laurach po świetnym rezultacie Alicji podczas jubileuszowej Eurowizji w Wiedniu. Chociaż przez długi czas stacja nie udzielała informacji na temat przygotowań do kolejnej edycji, sympatycy konkursu mieli nadzieję na rychłe wieści. Jak przekazał portalowi Eska.pl Dział Komunikacji Korporacyjnej TVP, nasz kraj znajdzie się w stawce Eurowizji 2027, która tym razem zagości w Bułgarii. Oznacza to, że polska piosenka pojawi się na liście uczestników imprezy już po raz trzydziesty, począwszy od debiutu w 1994 roku.

Warto pamiętać, że w swoim debiucie Edyta Górniak wyśpiewała drugą pozycję, zapisując się w historii konkursu. Natomiast Alicja Szemplińska z numerem "Pray" wywalczyła dla Polski najwyższe od tamtego czasu noty od gremiów jurorskich, zajmując u nich siódmą lokatę i kończąc ostatecznie rywalizację na dwunastym miejscu. Kto pójdzie w jej ślady?

Będą preselekcje? Decyzja zapadła

Z informacji uzyskanych od Telewizji Polskiej wynika, że reprezentant na Eurowizję 2027 zostanie wyłoniony w drodze preselekcji publicznych. Dokładne zasady poznamy niedługo. W ubiegłych dwóch latach stawiano na format eliminacji, w których to wyłącznie widzowie zdecydowali o triumfie Justyny Steczkowskiej oraz Alicji Szemplińskiej. Za sterami nadchodzących eliminacji stanie Jacek Dybowski, który dotychczas pracował przy eurowizyjnych prezentacjach Polski, odpowiadając za realizację telewizyjną. Taką rolę będzie też pełnił podczas przyszłorocznych preselekcji, a reżyserką koncertu będzie Małgorzata Kosturkiewicz.

- Jacek Dybowski otrzymał od Telewizji Polskiej zlecenie przygotowania i realizacji krajowych preselekcji do przyszłorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji 2027 w Bułgarii. I je przyjął - przekazuje Telewizja Polska.

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Jacek Dybowski działa w świecie telewizji od ponad trzydziestu lat. Ma w swoim dorobku pracę przy najważniejszych polskich festiwalach muzycznych. Z Konkursem Piosenki Eurowizji jest związany od 2024 roku, odpowiadając za wizualną stronę polskich propozycji. Jednocześnie, jak ogłosił w swoich mediach społecznościowych, kończy teraz współpracę z TVP przy formacie Eurowizji Junior.

- Polskim występem na Junior Eurovision 2026 decyzją dyrektora odpowiedzialnego za Eurowizję w TVP będzie się zajmowała inna ekipa niż ta, która odpowiadała za polskie eliminacje do Eurowizji 2025, 2026 czy przygotowywała Eurowizję 2025, 2026 i Junior Eurovision 2025 - napisał reżyser.

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Eurowizja 2027 - gdzie i kiedy?

Przyszłoroczna, 71. odsłona Konkursu Piosenki Eurowizji zaplanowana jest na 11, 13 i 15 maja 2027 roku. Gospodarzem wydarzenia będzie Burgas, popularny ośrodek nad Morzem Czarnym. Prawo do organizacji widowiska Bułgaria zyskała dzięki triumfowi Dary z piosenką "Bangaranga" w minionej edycji. Do tej pory chęć rywalizacji wyraziło dwadzieścia państw, a wśród nich znajduje się debiutująca Kanada.

Sonda Eurowizja 2027 - kto powinien reprezentować Polskę? Basia Giewont Jasiek Piwowarczyk Kaeyra Kuba Szmajkowski Marcin Maciejczak Roxie Węgiel Sara James Sylwia Grzeszczak Oskar Cyms