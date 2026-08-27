Córka Izabelli Scorupco pokazała zdjęcia ze ślubu! Skromna suknia podkreśliła jej zjawiskową urodę

Izabella Scorupco wydała córkę za mąż!

Izabella Scorupco (56 l.) na przełomie XX i XXI wieku była jedną z największych polskich gwiazd. Przez wiele lat dzieliła swoje życie na dwa kraje - Polskę, w której urodziła oraz Szwecję, gdzie się wychowała. jest prawdziwą obywatelką świata. Przełomem w jej karierze był kultowy "Golden Eye", gdzie zagrała u boku samego Pierce'a Brosnana. Dla polskich widzów na zawsze pozostanie piękną Heleną z adaptacji "Ogniem i mieczem".

Kilkanaście lat temu Izabella Scorupco wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dzisiaj. Do USA razem z nią wyjechała córka Julia z małżeństwa z Mariuszem Czerkawskim. Ze związku z amerykańskim PR-owcem ma syna Jacoba Martina (22 l.). Aktorka ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. Od siedmiu lat jest w szczęśliwym małżeństwie ze szwedzkim milionerem, Karlem Rosengrenem. Obecnie mieszkają w luksusowej willi w Los Angeles, ale Szwecja nadal jest im bliska.

W połowie sierpnia Scorupco i jej były mąż spotkali się na weselu córki. Julia Scorupco w połowie września będzie świętować 29. urodziny. Na co dzień mieszka w Los Angeles, ukończyła Uniwersytet Kalifornijski, a zawodowo związała się z branżą PR. W czerwcu ubiegłego roku zaręczyła się ze swoim partnerem. Wybrankiem Julii jest C.J. Hicks, z którym związana jest od czasów szkolnych.

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Julia Scorupco pokazała zdjęcia ze ślubu!

Rok po zaręczynach Julia zamieściła na Instagramie relację z wieczoru panieńskiego. Nie pozostawiało to wątpliwości, że ślub zbliża się wielkimi krokami. 18 sierpnia córka Scorupco pochwaliła się zdjęciami z wesela. Panna młoda wyglądała zjawiskowo w sukni z gorsetową górą z kwiecistymi zdobieniami. Pan młody miał na sobie jasny garnitur.

Teraz okazało się, że była to druga część weselnych celebracji. Do zaślubin doszło bowiem kilka dni wcześniej. Julia Scorupco Hicks i C.J. Hicks pobrali się 13 sierpnia podczas skromnej uroczystości w gronie najbliższych.

Kilka dni przed naszą weekendową uroczystością oficjalnie poślubiłam C.J. Hicks w gronie naszej małej rodziny. Moje cudowne dziewczyny ułożyły mi fryzurę, przygotowały trawnik i odprowadziły mnie na miejsce, a moja piękna teściowa poprowadziła ceremonię. Kocham moją społeczność. 8.13 na zawsze! - napisała szczęśliwa panna młoda.

28-latka w tym wyjątkowym dniu postawiła na minimalistyczną sukienkę w kolorze złamanej bieli. Prosty krój podkreślił jej zgrabną sylwetkę. Zwieńczeniem stylizacji był długi welon z kwiatowym wykończeniem.

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