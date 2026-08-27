Magda Gessler reaguje na śmierć Dolly Parton. Prowadząca "Kuchennych rewolucji" nie ukrywa łez

Śmierć Dolly Parton poruszyła świat. Magda Gessler zabrała głos

W Stanach Zjednoczonych Dolly Parton była ikoną, a jej śmierć pogrążyła tamtejsze środowisko artystyczne w głębokim smutku. Sława artystki oraz jej zaangażowanie w działalność charytatywną wykraczały daleko poza granice USA, docierając również do Polski. Piosenkarka inspirowała kolejne pokolenia, a w gronie osób, na które miała ogromny wpływ, znalazła się Magda Gessler. Gwiazda stacji TVN, znana z programów "Kuchenne rewolucje" i "MasterChef", wyznała, dlaczego amerykańska artystka odegrała w jej życiu tak istotną rolę.

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Magda Gessler zrobiła sobie kuchenne rewolucje

Magda Gessler wspomina Dolly Parton. Poruszające wyznanie gwiazdy TVN

To była postać, która zaznaczyła moje życie. Bardzo. (...) Często płakałam ze względu na zawartość emocji w tym, co ma. Ze względu na to, że to docierało do mojego serca i pobudzało, wyzwalało łzy, a ja bardzo rzadko płaczę - mówiła Magda Gessler w rozmowie z Maksymilianem Kluziewiczem z Eska.pl.

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Dolly Parton nie żyje. Zmarła po walce z chorobą

Legendarna artystka odeszła 25 sierpnia 2026 roku, mając 80 lat. Zmarła w Vanderbilt-Ingram Cancer Center w Nashville, gdzie toczyła walkę z chorobą nowotworową. O stracie jako pierwsi poinformowali bliscy zmarłej piosenkarki.

Siostra i ciocia Dolly dla jednego pokolenia, Gigi dla kolejnego. To ogłoszenie wideo jest czymś, o co Dolly mnie poprosiła lata temu, zanim w pełni zrozumiałem to jako przyszłą konieczność. Jako szef jej ochrony przez ponad dwie dekady - rolę tę pełnił przede mną mój tata Larry - wyobrażałem sobie ciężar tej chwili, ale do tej pory go naprawdę nie poczułem - powiedział syn siostry Dolly Parton, Bryan Seaver.

Kim była Dolly Parton? Wychowała pokolenia

Piosenkarka należała do ścisłej czołówki gwiazd muzyki country i była jedną z najbardziej uwielbianych postaci w USA, na której twórczości dorastały kolejne roczniki słuchaczy. Jej dorobek obejmuje ponad 50 albumów studyjnych. To ona napisała i jako pierwsza wykonywała takie przeboje, jak "Jolene", "I Will Always Love You" oraz "9 to 5". Ponadto zarządzała fundacją, dzięki której najmłodsi otrzymali bezpłatnie ponad 300 milionów książek, a także wsparła kwotą miliona dolarów badania nad szczepionką przeciw COVID-19. Spełniała się również jako aktorka i producentka, będąc zaangażowana m.in. w powstawanie serialu "Buffy: Postrach wampirów". Czerpały z niej inspirację takie sławy, jak Taylor Swift, Beyonce, Kelly Clarkson, Shania Twain, Carrie Underwood, Sabrina Carpenter czy Miley Cyrus, dla której Parton była matką chrzestną.