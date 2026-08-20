Córka Izabelli Scorupco wyszła za mąż! Rodzice po latach od burzliwego rozstania znów razem

Córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego wyszła za mąż za ukochanego partnera C.J. Hicksa, z którym jest od lat. Na uroczystości nie mogło zabraknąć jej słynnych rodziców. Choć ich małżeństwo zakończyło się po zaledwie dwóch latach blisko dwie dekady temu, dziś potrafili spotkać się przy okazji jednego z najważniejszych momentów w życiu ich wspólnej córki.

Julia Scorupco przyszła na świat 15 września 1997 roku. Jej rodzice pobrali się nieco ponad rok wcześniej. Aktorka i hokeista byli wówczas jedną z najpiękniejszych i najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Ich związek nie przetrwał jednak próby czasu. Zaledwie dwa lata po ślubie i 7 lat od pierwszej randki, w 1998 roku, doszło do rozwodu. Julia była wówczas malutka, więc nie pamięta swoich rodziców razem.

Po latach Czerkawski zdecydował się opowiedzieć o powodach, dla których jego relacja z Izabellą się rozpadła. Problemem była... praca. Scorupco rozwijała karierę aktorską i jeździła na castingi, podczas gdy Czerkawski realizował się na lodowiskach NHL. Sportowiec przyznał z perspektywy czasu, że nie zawsze stawiał wspólne życie z żoną na pierwszym miejscu i mógł dać jej więcej wsparcia.

Rozstaliśmy się nie dlatego, że się znielubiliśmy, ale poprzez ciągłe rozłąki już później nie mogliśmy się dogadać, oddalaliśmy się od siebie. I ta miłość gdzieś się zagubiła, bo jej nie pielęgnowaliśmy - opowiadał sportowiec w wywiadzie dla "Vivy!".

Ich stosunki po rozwodzie nie zawsze były idealne, ale oboje starali się porozumiewać ze względu na córkę. Gdy Julia wychodziła za mąż, byli przy niej!

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Czerkawski i Scorupco na ślubie córki

Czerkawski w wywiadach podkreśla, że jest obecny w życiu dorosłej już córki i że Julia zawsze może liczyć na jego wsparcie. Pociecha jest też częstym gościem na instagramowym profilu mamy, która dokumentuje wspólne wyjścia i chwile spędzone z dorosłą córką. 28-latka mieszka w Los Angeles, ukończyła Uniwersytet Kalifornijski, zawodowo związała się z branżą PR. W czerwcu 2025 roku Julia świętowała zaręczyny, a teraz nadszedł wielki finał - letni ślub w pięknych okolicznościach przyrody.

Na uroczystości pojawili się zarówno mama, jak i tata. Choć ona jest znaną aktorką, a on sportowcem, to Julia była w centrum rodzinnego wydarzenia. W dniu ślubu Scorupco Hicks, bo tak teraz nazywa się córka Izy i Mariusza, była prawdziwą gwiazdą. Jej rodzice usiedli przy jednym stole, ramię w ramię, ale na fotkach z uroczystości udostępnionych w sieci niemal ich nie widać.

Czerkawski stawił się na ceremonii i weselu w szarym garniturze, a jego była żona postawiła na kwiecistą, skromną sukienkę (obie stylizacje do siebie pasowały!). Wspierali swoje dziecko w tym ważnym dniu, a jakiś czas po uroczystości pochwalili się ujęciami pięknej młodej pary. Aż trudno uwierzyć, że niemal dokładnie 30 lat wcześniej, 14 lipca 1996 r., to oni byli świeżo poślubionymi mężem i żoną.

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