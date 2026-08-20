CKE ogłasza terminy matur i egzaminu ósmoklasisty 2027. Sprawdź, kiedy odbędą się egzaminy!

Terminy najważniejszych egzaminów w roku szkolnym 2026/2027 są już znane. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, egzamin ósmoklasisty odbędzie się 10–12 maja 2027 roku, natomiast główna sesja pisemnych egzaminów maturalnych potrwa od 4 do 24 maja. Egzaminy ustne zaplanowano na 6–31 maja. Informację przekazała Polska Agencja Prasowa.

Egzamin ósmoklasisty 2027. Kiedy odbędą się egzaminy?

Uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminu w terminie głównym przez trzy dni:

10 maja 2027 r. – język polski,

11 maja 2027 r. – matematyka,

12 maja 2027 r. – język obcy nowożytny.

Dla uczniów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, CKE wyznaczyła termin dodatkowy na 9–11 czerwca 2027 roku.

Na wyniki egzaminu ósmoklasisty trzeba będzie poczekać do 6 lipca 2027 roku.

Matura 2027. Terminy egzaminów pisemnych

Główna sesja maturalna rozpocznie się 4 maja 2027 roku egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzaminy pisemne będą odbywać się do 24 maja, najczęściej w dwóch sesjach – o godz. 9 i 14.

Najważniejsze terminy matury 2027:

4 maja – język polski, poziom podstawowy,

5 maja – matematyka, poziom podstawowy,

6 maja – języki obce nowożytne, poziom podstawowy,

7 maja – język angielski, poziom rozszerzony i dwujęzyczny,

10 maja – biologia,

11 maja – matematyka, poziom rozszerzony,

12 maja – wiedza o społeczeństwie,

13 maja – chemia,

14 maja – geografia,

17 maja – informatyka,

18 maja – historia,

19 maja – fizyka,

20 maja – język polski, poziom rozszerzony,

21 maja – biznes i zarządzanie,

24 maja – języki mniejszości narodowych oraz egzaminy w językach obcych dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych.

W harmonogramie znalazły się także egzaminy z m.in. filozofii, historii muzyki, historii sztuki, historii tańca, języków mniejszości narodowych, języka kaszubskiego, łemkowskiego, łacińskiego, a także języków obcych na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 2027. Kiedy egzaminy ustne?

Egzaminy ustne odbędą się od 6 do 31 maja 2027 roku. Ich dokładne terminy będą ustalane przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w poszczególnych szkołach.

Matura 2027 – termin dodatkowy i poprawki

CKE podała również terminy dla osób, które z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogły przystąpić do matury w głównej sesji. Dodatkowa sesja maturalna odbędzie się od 1 do 16 czerwca 2027 roku, przy czym egzaminy pisemne zaplanowano na 1–16 czerwca, a ustne na 7–9 czerwca.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 9 lipca 2027 roku.

Z kolei sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się w sierpniu. 23 sierpnia przeprowadzone zostaną egzaminy pisemne, a 24 sierpnia – ustne. Wyniki egzaminów poprawkowych będą znane 10 września 2027 roku.

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