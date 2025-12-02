Legendarny zawodnik był mężem polskiej piękności. Po latach wyznał, czemu się rozstali

2025-12-02 14:42

Mariusz Czerkawski to jeden z najlepszych zawodników w całej historii polskiego hokeja. Przez 12 sezonów występował w amerykańskiej NHL w barwach 5 zespołów i jako pierwszy Polak zagrał w meczu gwiazd NHL. Przez krótki czas Czerkawski był słynnej polskiej aktorki Izabelli Scorupco. Po latach przyznał, dlaczego ich związek się rozpadł.

Czerkawski przyznał wprost, czemu rozpadło się jego małżeństwo z Izabellą Scorupco

Mariusz Czerkawski to symbol polskiego hokeja. Niewielu polskich zawodników może pochwalić się taką karierą, jaką miał Mariusz Czerkawski. Swoją karierę zaczynał w GKS-ie Tychy, ale szybko opuścił polską ligę i trafił do Szwecji. Po kilku latach, w 1994 roku, przeniósł się do występującego w NHL Boston Bruins. W najlepszej hokejowej lidze świata Polak spędził łącznie 12 sezonów i oprócz drużyny z Bostonu występował dla Edmonton Oilers, New York Islanders, Montreal Canadiens i Toronto Maple Leafs. Występował on także oczywiście w reprezentacji Polski, z którą w 1992 roku pojechał na igrzyska olimpijskie w Albertville.

Przez krótki okres Mariusz Czerkawski znalazł się pod lupą nie tylko fanów hokeja, ale także osób śledzących polski show-biznes. W latach 1996-1998 Czerkawski był mężem pięknej polskiej aktorki, Izabelli Scorupco, która robiła karierę, podobnie jak jej mąż, właśnie w USA. Niestety, małżeństwo zawodowego hokeisty i aktorki nie miało łatwo ze względu na specyfikę pracy obojga. Teraz jednak w rozmowie z Jackiem Kurowskim były hokeista przyznał, że mógł zrobić coś więcej, by utrzymać ich związek.

Mariusz Czerkawski w programie „Jacek Kurowski. Tata na wszystkie lata” wyjawił, że nie zawsze stawiał spędzenie czasu z żoną na pierwszym miejscu. – Ona w Stanach, ja w Stanach, ale na drugim końcu. Ja zawsze chciałem wracać do Polski, zawsze mnie ciągnęło do kolegów, znajomych, także nie do końca byłem mega, aż tak przygotowany na to wszystko – przyznał otwarcie były hokeista. Zaznaczył też, że za mało było z jego strony wsparcia w tym, czym zajmowała się jego żona – Może i nie supportowałem jej tak, jak ona by chciała, jej wyjazdów, jej castingów, jej prac. Jak miałem wolne po sezonie, wybór był, czy jechać z nią na 2-3 tygodnie na castingi do Los Angeles i być tam, czy wracać do Polski i spędzać czas z kolegami – dodawał, choć z uwagą, że starał się robić tak, jak podpowiadał mu rozum i nie chciał nikogo skrzywdzić.

Mariusz Czerkawski i Izabella Scorupco
Małżeństwo Czerkawskiego ze Scorupco to już jednak dość odległa przeszłość. Teraz stosunki Czerkawskiego z byłą żoną i ich wspólną córką są całkiem poprawne. – Julia ma 28 lat, jest zaręczona, ma swoje życie, świetnie sobie radzi i mamy ze sobą kontakt. Nie aż tak częsty, bo Los Angeles jest jednak trochę daleko, ale nie trzeba, żeby cały czas latać. [...] Jestem obecny w jej życiu. Może nie spotykamy się na kolacjach, czy obiadach, to nie jest normalna układanka, ale ona wie, że zawsze ma wsparcie, że może do mnie dzwonić i na mnie liczyć. Jestem na bieżąco, wiem co u niej – podkreślił.

