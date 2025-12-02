Tak Robert Lewandowski spędza czas z córkami. Łzy wzruszenia same napływają do oczu

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-12-02 12:39

Robert Lewandowski od kilku lat łączy obowiązki zawodowego piłkarza z obowiązkami ojca. Wiadomo, że taki profesjonalista dużo czasu musi poświęcać na trening, regenerację czy też aktywności medialne, ale jeśli tylko ma chwilę wolnego, to stara się spędzać ją ze swoimi córkami. Anna Lewandowska pokazała w sieci niezwykle rozczulające nagranie z udziałem swojego męża i córek.

Robert Lewandowski z żoną i dziećmi

i

Autor: Facebook / Robert Lewandowski/ Archiwum prywatne Robert Lewandowski z żoną i dziećmi

Robert Lewandowski bawi się z córkami. Rozczulający widok przed świętami

Robert Lewandowski nie może narzekać na to, co osiągnął w życiu. Jego życie wygląda niemal idealnie – przez lata był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i jest w ścisłej czołówce w historii piłki nożnej, jeśli chodzi o pozycję napastnika. Wygrał wiele trofeów klubowych, w tym to najważniejsze, czyli Ligę Mistrzów, do tego pobił wiele rekordów indywidualnych. Sukces odniósł jednak nie tylko w sporcie, ale też w życiu prywatnym – od wielu lat pozostaje w szczęśliwym związku z Anną Lewandowską, którą poślubił w 2013 roku. Para doczekała się dwójki córek – Klara urodziła się w 2017 roku, a Laura w 2020.

Lewandowski znany jest w piłkarskim środowisku ze swojego profesjonalizmu, co wymaga od niego poświęcenia wiele czasu na przygotowania do kolejnych spotkań. Nie chodzi tu tylko o treningi, ale także odpowiednią regenerację i odpoczynek. W tym wszystkim Lewandowski musi znaleźć także czas na aktywności związane ze sponsorami swoimi oraz klubu, a także angażuje się w różne własne przedsięwzięcia. A przecież do tego warto znaleźć również czas dla rodziny. Anna Lewandowska pokazuje jednak, że jej mąż potrafi wygospodarować chwilę również na to.

Żona Roberta Lewandowskiego udostępniła w sieci nagranie, jak jej mąż tańczy z córkami do jednego ze świątecznych hitów. Opatrzyła to również niezwykle wzruszającym opisem. – Ten moment…. Czasem zapominamy, jak niezwykle ważna jest relacja ojca z córką. To jedna z najpiękniejszych i najważniejszych więzi w życiu. To tata, jako pierwszy mężczyzna w jej świecie, pokazuje swojej córeczce, czym jest miłość bezwarunkowa. To właśnie on uczy ją, jak powinna być traktowana, dodaje jej pewności siebie i daje poczucie bezpieczeństwa, którego nie da się zastąpić niczym innym – zaczęła Anna Lewandowska.

Córka, która czuje wsparcie taty, rośnie w przekonaniu, że zasługuje na szacunek, miłość i wszystko, co dobre. A ojciec, mając u boku córkę, odkrywa w sobie czułość, siłę i wrażliwość, o których często nawet nie wiedział. Obecność, rozmowa i czas spędzony razem tworzą fundament, który zostaje na całe życie. Bo dla córeczek tata to pierwszy bohater, a dla ojca córka to najpiękniejsza lekcja miłości. Więź ojca i córki to nie tylko relacja. To historia pisana gestami, spojrzeniami i chwilami, których nie da się powtórzyć. I to właśnie ta historia zostaje w sercu na całe życie niezależnie od tego, jak szybko córka dorasta… Klara i Laura kochają wygłupiać się z tatą – zakończyła.

Robert Lewandowski

i

Autor: Anna Lewandowska/ Instagram
