Tak Robert Lewandowski spędza czas z córkami. Łzy wzruszenia same napływają do oczu

Robert Lewandowski bawi się z córkami. Rozczulający widok przed świętami

Robert Lewandowski nie może narzekać na to, co osiągnął w życiu. Jego życie wygląda niemal idealnie – przez lata był jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i jest w ścisłej czołówce w historii piłki nożnej, jeśli chodzi o pozycję napastnika. Wygrał wiele trofeów klubowych, w tym to najważniejsze, czyli Ligę Mistrzów, do tego pobił wiele rekordów indywidualnych. Sukces odniósł jednak nie tylko w sporcie, ale też w życiu prywatnym – od wielu lat pozostaje w szczęśliwym związku z Anną Lewandowską, którą poślubił w 2013 roku. Para doczekała się dwójki córek – Klara urodziła się w 2017 roku, a Laura w 2020.

Lewandowski znany jest w piłkarskim środowisku ze swojego profesjonalizmu, co wymaga od niego poświęcenia wiele czasu na przygotowania do kolejnych spotkań. Nie chodzi tu tylko o treningi, ale także odpowiednią regenerację i odpoczynek. W tym wszystkim Lewandowski musi znaleźć także czas na aktywności związane ze sponsorami swoimi oraz klubu, a także angażuje się w różne własne przedsięwzięcia. A przecież do tego warto znaleźć również czas dla rodziny. Anna Lewandowska pokazuje jednak, że jej mąż potrafi wygospodarować chwilę również na to.

Robert Lewandowski i jego prawdziwa twarz. Wywiad z Sebastianem Staszewskim, autorem książki "Lewandowski. Prawdziwy"

Żona Roberta Lewandowskiego udostępniła w sieci nagranie, jak jej mąż tańczy z córkami do jednego ze świątecznych hitów. Opatrzyła to również niezwykle wzruszającym opisem. – Ten moment…. Czasem zapominamy, jak niezwykle ważna jest relacja ojca z córką. To jedna z najpiękniejszych i najważniejszych więzi w życiu. To tata, jako pierwszy mężczyzna w jej świecie, pokazuje swojej córeczce, czym jest miłość bezwarunkowa. To właśnie on uczy ją, jak powinna być traktowana, dodaje jej pewności siebie i daje poczucie bezpieczeństwa, którego nie da się zastąpić niczym innym – zaczęła Anna Lewandowska.

– Córka, która czuje wsparcie taty, rośnie w przekonaniu, że zasługuje na szacunek, miłość i wszystko, co dobre. A ojciec, mając u boku córkę, odkrywa w sobie czułość, siłę i wrażliwość, o których często nawet nie wiedział. Obecność, rozmowa i czas spędzony razem tworzą fundament, który zostaje na całe życie. Bo dla córeczek tata to pierwszy bohater, a dla ojca córka to najpiękniejsza lekcja miłości. Więź ojca i córki to nie tylko relacja. To historia pisana gestami, spojrzeniami i chwilami, których nie da się powtórzyć. I to właśnie ta historia zostaje w sercu na całe życie niezależnie od tego, jak szybko córka dorasta… Klara i Laura kochają wygłupiać się z tatą – zakończyła.