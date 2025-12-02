Kuba Błaszczykowski zadał szyku z piękną 55-letnią Ewą Wachowicz. Razem wyglądali jak dwa miliony dolarów! Oni się nie starzeją

Kuba Błaszczykowski, mimo zakończenia kariery, wciąż jest aktywny publicznie, pojawiając się na ważnych wydarzeniach.

Kuba Błaszczykowski bryluje na salonach

Kuba Błaszczykowski to prawdziwa legenda polskiej piłki. Były zawodnik Wisły Kraków i Borussii Dortmund w reprezentacji Polski rozegrał 109 meczów, w których strzelił 21 goli. Kuba był jednym z kluczowych graczy naszej kadry podczas niezapomnianego Euro 2016, w którym dotarliśmy do ćwierćfinału. Tam dopiero po rzutach karnych przegraliśmy z Portugalią. Niestety to Kuba Błaszczykowski, jako jedyny ze strzelających, zmarnował jedenastkę... To jednak w futbolu normalna sprawa. Generalnie karierę sportową "Błaszcza" można uznać za niemal kompletną. Dwa razy zdobywał mistrzostwo Niemiec z Borussią, a raz - tytuł mistrza Polski z Wisłą. Z BVB zagrał też w finale Ligi Mistrzów, ostatecznie przegranym z Bayernem Monachium. Po zawieszeniu butów na kołku, Jakub Błaszczykowski nie zniknął z przestrzeni publicznej. Można go zobaczyć na tzw. salonach. Właśnie spotkaliśmy go na gali "Doskonałość Roku magazynu Twój STYL", gdzie brylował m.in. z Ewą Wachowicz, prezenterką Polsatu, byłą Miss Polonia i rzeczniczką rządu Waldemara Pawlaka.

Gwiazdy na gali "Twojego STYLU". Kuba Błaszczykowski i Ewa Wachowicz jak dwa miliony dolarów

Ewa Wachowicz obecnie ma 55 lat, ale zupełnie po niej tego nie widać. Modelka cały czas prezentuje się jak milion dolarów, a na zdjęciach z Kubą Błaszczykowskim (40 l.) razem wyglądają jak dwa miliony dolarów. Oni się nie starzeją! Na gali "Doskonałość Roku magazynu Twój STYL" poza legendą naszej piłki i byłą Miss Polonia pojawiło się wiele gwiazd, m.in. Magdalena Cielecka, Agnieszka Grochowska, Urszula Dudziak, Michał Żebrowski, Anna Maria Jopek, Michel Moran, Katarzyna Sokołowska, Lidia Popiel, Katarzyna Żak, Marta Żmuda Trzebiatowska, Anna Dec, Agnieszka Więdłocha, Robert Kupisz, Rafał Michalak czy Ilona Majer. Zdjęcia z uroczystej imprezy prezentujemy w naszej galerii.

