Tak Akop Szostak mieszka z piękną narzeczoną i uroczymi siedmioma psiakami! Para szykuje się do ślubu

Akop Szostak to postać doskonale znana w świecie sportu. Kulturysta w pewnym momencie wziął się za MMA i trafił nawet do KSW, gdzie stoczył trzy walki. Duże emocje wzbudza także życie prywatne sportowca. Teraz gwiazdor wpuścił fotoreporterów do domu, w który mieszka z piękną narzeczoną i uroczymy pieskami. Zdjęcia, które pokazuje w galerii, rozczulają do łez.

  • Akop Szostak, znany kulturysta i zawodnik MMA, otwiera drzwi do swojego życia prywatnego.
  • Sportowiec, po rozwodzie, szybko zaręczył się z Michaliną Zagórską, z którą dzieli miłość do zwierząt.
  • Para mieszka z siedmioma uroczymi psami, a ich historia miłości rozwija się w błyskawicznym tempie.
  • W materiale pokazujemy wzruszające zdjęcia ich wspólnego życia

Akop Szostak - kulturysta, który walczył w KSW

Akop Szostak wielką popularność w sieci zdobył jako kulturysta i dietetyk. Sportowiec jednak postanowił sprawdzić się też w sportach walki. W młodości trenował aikido boks, zatem nie był to dla niego nieznany świat. W formule MMA Akop Szostak walczył dziewięć razy - wygrał cztery pojedynki, tyle samo przegrał, a jeden uznany został za nieodbyty. Sporo mówi się nie tylko o sportowych osiągnięciach kulturysty i fightera, lecz także o jego życiu prywatnym. W 2014 roku Akop Szostak poślubił trenerkę Sylwię, a 10 lat później się z nią rozstał. Rozwód nastąpił 1 kwietnia 2025 roku. Niedługo po tym sportowiec oświadczył się Michalinie Zagórskiej. Teraz Akop Szostak i jego piękna narzeczona pokazali, jak mieszkają ze swoimi siedmioma pieskami. Zdjecia są urocze - pokazujemy je w galerii pod artykułem. 

Akop Szostak i Michalina Zagórska. Zaręczyny nastąpiły po dwóch miesiącach znajomości

Para zatem szykuje się do ślubu, a nie jest to proste, bo na głowie mają i pracę, i treningi i opiekę nad słodkimi czworonogami. O miłości po psów Akop Szostak opowiada z wielkim przejęciem. 

Dwanaście lat temu pojawił się w moim życiu Mateusz. Potem Dracula, do którego dołączyła kolejna wampirzyca, czyli Karmilla oraz Frania - wszystkie z adopcji. Bardzo przeżyłem odejście Draculi, zresztą inne psy również, i tak w naszym domu pojawił się Enzo, którego dostałem od Miśki

- mówi w rozmowie z Akpą sportowiec, który z przymrużeniem oka dodaje, że jego narzeczona wniosła "w posagu" czworonoga o imieniu Coco. Akop Szostak i Michalina Zagórską są bardzo zgraną parą, mimo krótkiego stażu związku. Ich relacja rozwija się w iście sprinterskim tempie. - Po raz pierwszy spotkaliśmy się na siłowni, ale trening to dla Akopa świętość, więc nawet nie porozmawialiśmy, a kilka dni później spotkaliśmy się na spacerze z psami i tak spacerujemy od przeszło siedmiu miesięcy - zdradza z uśmiechem Michalina. Zaręczyny odbyły się po zaledwie dwóch miesiącach znajomości. 

Zaufanie daje poczucie bezpieczeństwa, co jest fundamentem dojrzałej relacji. Chciałem, żeby Michalina czuła, że traktuję nasz związek poważnie, stąd decyzja o zaręczynach

podkreśla Akop Szostak.

