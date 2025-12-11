Jagiellonia – Rayo: Zadyma między kibicami. Pojawiło się przerażające wideo!

Doszło do poważnej awantury między kibicami Jagiellonii Białystok i Rayo Vallecano

Droga S8 została zablokowana przez dwa pojazdy, a grupa kilkudziesięciu osób napadła na autobusy z hiszpańskimi kibicami

W sieci pojawiło się nagranie z udziałem kiboli "Jagi"

Bójka kiboli Jagiellonii i Rayo. Jest szokujące wideo

Siedem osób zostało zatrzymanych w związku z nocnym atakiem na autokary hiszpańskich kibiców na trasie S8. Do sieci trafiło nagranie dokumentujące przebieg brutalnej konfrontacji, do której doszło przed meczem Ligi Konferencji. Wiceszef MSWiA Czesław Mroczek zapowiedział "żelazną konsekwencję" w ustalaniu sprawców.

Do groźnego incydentu doszło w nocy ze środy na czwartek w miejscowości Prosienica (powiat ostrowski). Według ustaleń policji, sprawcy działali w sposób zorganizowany. Dwa samochody osobowe zajechały drogę autokarom wiozącym fanów Rayo Vallecano, zmuszając je do zatrzymania. Wówczas z pobliskiego lasu, po wcześniejszym przecięciu siatki ogrodzeniowej, wybiegła grupa kilkudziesięciu zamaskowanych osób.

Wstrząsające kulisy burdy kiboli Jagiellonii i Rayo. Był środek nocy! W to byli uzbrojeni

Skalę agresji obrazuje materiał wideo, który w czwartek został opublikowany przez zajmujący się sceną kibicowską portal Hooligans.cz. Na wstrząsającym nagraniu widać moment ataku na środku drogi ekspresowej. W ciemnościach widać grupy zamaskowanych postaci. Scenerię rozświetlają odpalone race, a w tle słychać krzyki uczestników zajścia. Materiał potwierdza doniesienia o zaplanowanym charakterze zasadzki.

11.12.2025, Jagiellonia Bialystok🇵🇱 - Rayo Vallecano🇪🇸. Yesterday Night, a bus carrying members of Bukaneros (Rayo Vallecano) from Warsaw to Bialystok was attacked by 50 Jagellonia Hooligans, 10 Spanish fans injured heavy ko, click here for more: https://t.co/oSpZ67Yoa2All in… pic.twitter.com/GIpzthgwz8— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) December 11, 2025

Pierwsze zatrzymania po napaści kiboli Jagiellonii

Szybka interwencja policji, która dotarła na miejsce po pięciu minutach od zgłoszenia, zapobiegła eskalacji. W wyniku starcia trzy osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Funkcjonariusze zatrzymali na miejscu i w okolicy łącznie siedem osób – mieszkańców Białegostoku, w tym jedną kobietę. Przy zatrzymanych zabezpieczono arsenał niebezpiecznych przedmiotów, m.in. pałki teleskopowe, drewniane pałki, kominiarki oraz nożyce do cięcia metalu.

Głos w sprawie zabrał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. „Są pierwsi zatrzymani ws. zablokowania ruchu na trasie S8 i pobicia hiszpańskich kibiców. Policja z żelazną konsekwencją ustala pozostałych uczestników napaści” – poinformował Czesław Mroczek.

Incydent poprzedza czwartkowy mecz Ligi Konferencji, w którym Jagiellonia Białystok zmierzy się z hiszpańskim Rayo Vallecano.