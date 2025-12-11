Paul Pogba, po powrocie na boisko po zawieszeniu, zaskakuje nową pasją poza piłką nożną.

Francuski pomocnik został udziałowcem i ambasadorem profesjonalnej drużyny wyścigów wielbłądów Al Haboob.

Ta egzotyczna inwestycja zbiega się z jego powrotem do gry w AS Monaco po skróceniu dyskwalifikacji.

Odkryj, dlaczego gwiazda piłki nożnej zainteresowała się wyścigami wielbłądów i co to oznacza dla jego kariery!

Paul Pogba 🤝 camel racing 🐪 pic.twitter.com/mHeIMkKqPr— Match of the Day (@BBCMOTD) December 10, 2025

Paul Pogba, słynny francuski piłkarz, ponownie trafił na czołówki mediów, ale tym razem za sprawą zaskakującej decyzji biznesowej. Zawodnik zainwestował w saudyjską drużynę wyścigów wielbłądów o nazwie Al Haboob, stając się jej współwłaścicielem i ambasadorem.

Tym samym został pierwszym profesjonalnym piłkarzem, który wszedł do świata tego tradycyjnego, ale i coraz bardziej profesjonalnego sportu. Jego ruch pokazuje rosnące zainteresowanie globalnych gwiazd inwestycjami w Arabii Saudyjskiej, która staje się centrum nie tylko piłki nożnej.

Czym jest Al Haboob? Drużyna Pogby ma wielkie ambicje

Al Haboob, z siedzibą w Arabii Saudyjskiej, określa siebie jako "pierwszy na świecie profesjonalny zespół wyścigów wielbłądów". Drużyna powstała w 2021 roku we współpracy z RedSea Camel Company, grupą hodowców. Organizatorzy nie ukrywają, że ich celem jest stworzenie fundamentów pod pierwszą w historii profesjonalną ligę tego sportu.

Inwestycja Pogby to nie tylko ruch finansowy, ale także wizerunkowy. Jego zaangażowanie ma przyciągnąć globalną uwagę i nowych sponsorów. Warto dodać, że w 2024 roku platforma Netflix wyprodukowała serial dokumentalny o zespole, zatytułowany "Camel Quest", co dodatkowo zwiększyło jego rozpoznawalność.

Roboty zamiast dżokejów. Na czym polegają wyścigi wielbłądów?

Wyścigi wielbłądów to sport popularny głównie w krajach Zatoki Perskiej, który w ostatnich latach przechodzi technologiczną rewolucję. Najbardziej charakterystycznym elementem nowoczesnych zawodów jest to, że zwierzęta ścigają się na określonym dystansie, a rolę "dżokejów" pełnią roboty, a nie ludzie.

Te niewielkie, zdalnie sterowane urządzenia są przymocowane do grzbietów wielbłądów. Jak pokazują nagrania z zawodów, oficjele zespołu i właściciele jadą w samochodach obok toru wyścigowego, kontrolując za pomocą pilotów baty, którymi roboty uderzają zwierzęta, motywując je do szybszego biegu. To widowiskowe i dynamiczne zawody, które łączą tradycję z nowoczesnością.

Paul Pogba: To było coś innego, zaproszenie do nowej rodziny

Sam Paul Pogba nie kryje entuzjazmu związanego z nową inwestycją. W oficjalnym oświadczeniu - cytowanym przez ESPN - podkreślił, że propozycja od Al Haboob była wyjątkowa i od razu przykuła jego uwagę.

– W całej mojej karierze miałem szczęście do wielu możliwości i propozycji, ale ta była inna. Przemówiła do mnie na głębszym poziomie – do kultury, dziedzictwa, opowiadania historii – powiedział Pogba, cytowany przez ESPN. – Dołączenie do Al Haboob było jak zaproszenie do nowej rodziny, a powiedzenie "tak" było łatwą decyzją. Zawsze byłem kimś, kto chce próbować nowych rzeczy i robić je inaczej. Al Haboob reprezentuje dokładnie to: coś świeżego, znaczącego i ekscytującego, pozostając jednocześnie wiernym temu, kim jestem.

Powrót na boisko po aferze dopingowej

Inwestycja Pogby zbiega się w czasie z jego powrotem do profesjonalnej piłki. Warto przypomnieć, że Francuz ma za sobą niezwykle trudny okres. W lutym 2024 roku został ukarany czteroletnią dyskwalifikacją za stosowanie niedozwolonych środków. Piłkarz odwołał się od tej decyzji do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, który skrócił jego karę do 18 miesięcy. Ostatnio Pogba zadebiutował w AS Monaco w przegranym 1:4 meczu z Rennes.

Kim jest Paul Pogba? Od mistrzostwa świata po nowy start

Paul Pogba od lat budzi ogromne emocje. Jako nastolatek trafił do Manchesteru United, a później stał się gwiazdą Juventusu. Jego powrót na Old Trafford w 2016 roku za rekordowe 105 milionów euro był jednym z najgłośniejszych transferów dekady. Największy sukces odniósł z reprezentacją Francji, z którą w 2018 roku sięgnął po mistrzostwo świata.

