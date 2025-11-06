Polskie korzenie brazylijskiego napastnika Alexandre "Alemao" Zurawskiego wzbudziły zainteresowanie selekcjonera Jana Urbana.

Piłkarz Rayo Vallecano nie ukrywa chęci gry dla Polski.

Już 6 listopada Rayo Vallecano zmierzy się z Lechem Poznań w Lidze Konferencji.

Zobacz jego piękną żonę Maite Gomes.

Na horyzoncie pojawił się Alexandre "Alemao" Zurawski, 26-letni napastnik hiszpańskiego Rayo Vallecano, który ma polskie korzenie. Czy kiedyś założy koszulkę reprezentacji Polski? Selekcjoner Jan Urban odbył już rozmowę z piłkarzem, a ten nie ukrywa, że gra z orzełkiem na piersi byłaby dla niego interesującą opcją.

Zanim jednak kibice zaczną wyobrażać sobie Brazylijczyka w Biało-czerwonych barwach, przed nim i jego klubem stoi poważne wyzwanie w europejskich pucharach. Już 6 listopada Rayo Vallecano zmierzy się w Madrycie z mistrzem Polski, Lechem Poznań, w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji. To będzie doskonała okazja, by Alemao zaprezentował się polskim kibicom.

Kim jest Alexandre "Alemao" Zurawski? "Silny fizycznie napastnik"

Alemao to piłkarz, który w ubiegłym sezonie był kluczową postacią Realu Oviedo, z którym wywalczył awans do LaLiga. Jego dobra postawa zaowocowała transferem do Rayo Vallecano, gdzie zdążył już wpisać się na listę strzelców w meczu przeciwko Alaves. Jego styl gry ocenił Igor Angulo. Były gwiazdor Górnika Zabrze doskonale zna realia hiszpańskiej piłki.

– To bardzo silny fizycznie zawodnik – powiedział Angulo w rozmowie z Super Expressem. – Dobrze gra głową i ma mocne uderzenie. Jednak wydaje się napastnikiem o dużej sile i prezencji – przyznał Bask.

Te atuty mogą okazać się bezcenne zarówno w walce o skład w Rayo, jak i w ewentualnych występach dla polskiej kadry.

Wielka miłość i wsparcie żony. "Przechodzenie przez to u twojego boku jest przywilejem"

Za sukcesami Alemao stoi nie tylko ciężka praca, ale również ogromne wsparcie rodziny. Piłkarz jest w związku małżeńskim z piękną Maite Gomes. Para wspólnie wychowuje syna Artura, który przyszedł na świat, gdy Zurawski święcił triumfy z Realem Oviedo. Jego ukochana jest jego najwierniejszą fanką, co udowodniła emocjonalnym wpisem po awansie do LaLiga.

– Co za radość widzieć cię tam, gdzie twoje miejsce. Za cały wysiłek, poświęcenie, za to, że się nie poddałeś, za walkę z odwagą, pokorą, za to, jakim jesteś niesamowitym człowiekiem. Kocham cię, przechodzenie przez to wszystko u twojego boku było i jest przywilejem – napisała wzruszona Maite Gomes w mediach społecznościowych.

Piłkarz nie pozostał jej dłużny, odpisując w równie czułych słowach.

– To nasz czas, aby uczcić moją miłość i to, jak niesamowity jest Bóg. Dziękuję za to, że dbasz o wszystko i zawsze jesteś przy mnie, dodając mi siły. Nie mogę się doczekać, aby doświadczyć kolejnego osiągnięcia razem z tobą i naszym maluchem. Kocham cię całym sercem – podkreślił Zurawski w mediach społecznościowych.

Przed Alemao mecz z Lechem Poznań. Jak wypadnie z mistrzem Polski?

Chociaż rodzina Zurawskich z sentymentem wspomina życie w Oviedo, teraz w pełni skupia się na nowym etapie w Madrycie. Najbliższe tygodnie będą dla Alemao kluczowe – musi walczyć o miejsce w składzie Rayo Vallecano, a także udowodnić swoją wartość przed selekcjonerem polskiej kadry. Mecz z Lechem Poznań będzie dla niego pierwszym testem.

