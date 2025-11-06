Alexandre Zurawski zagra dla Polski? Jego ukochana zdradza kulisy ich miłości. Przed nim wielkie wyzwanie z Lechem Poznań

2025-11-06 16:25

Alexandre "Alemao" Zurawski to brazylijski napastnik Rayo Vallecano, który ma polskie korzenie. Czy kiedyś zobaczymy go w reprezentacji Polski? Na razie czeka go starcie z Lechem Poznań w Lidze Konferencji. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem, a jego ukochana Maite Gomes jest dla niego największym wsparciem.

  • Polskie korzenie brazylijskiego napastnika Alexandre "Alemao" Zurawskiego wzbudziły zainteresowanie selekcjonera Jana Urbana.
  • Piłkarz Rayo Vallecano nie ukrywa chęci gry dla Polski.
  • Już 6 listopada Rayo Vallecano zmierzy się z Lechem Poznań w Lidze Konferencji.
  • Zobacz jego piękną żonę Maite Gomes.

Na horyzoncie pojawił się Alexandre "Alemao" Zurawski, 26-letni napastnik hiszpańskiego Rayo Vallecano, który ma polskie korzenie. Czy kiedyś założy koszulkę reprezentacji Polski? Selekcjoner Jan Urban odbył już rozmowę z piłkarzem, a ten nie ukrywa, że gra z orzełkiem na piersi byłaby dla niego interesującą opcją.

Zanim jednak kibice zaczną wyobrażać sobie Brazylijczyka w Biało-czerwonych barwach, przed nim i jego klubem stoi poważne wyzwanie w europejskich pucharach. Już 6 listopada Rayo Vallecano zmierzy się w Madrycie z mistrzem Polski, Lechem Poznań, w ramach fazy ligowej Ligi Konferencji. To będzie doskonała okazja, by Alemao zaprezentował się polskim kibicom.

Kim jest Alexandre "Alemao" Zurawski? "Silny fizycznie napastnik"

Alemao to piłkarz, który w ubiegłym sezonie był kluczową postacią Realu Oviedo, z którym wywalczył awans do LaLiga. Jego dobra postawa zaowocowała transferem do Rayo Vallecano, gdzie zdążył już wpisać się na listę strzelców w meczu przeciwko Alaves. Jego styl gry ocenił Igor Angulo. Były gwiazdor Górnika Zabrze doskonale zna realia hiszpańskiej piłki.

– To bardzo silny fizycznie zawodnik – powiedział Angulo w rozmowie z Super Expressem. – Dobrze gra głową i ma mocne uderzenie. Jednak wydaje się napastnikiem o dużej sile i prezencji – przyznał Bask.

Te atuty mogą okazać się bezcenne zarówno w walce o skład w Rayo, jak i w ewentualnych występach dla polskiej kadry.

Wielka miłość i wsparcie żony. "Przechodzenie przez to u twojego boku jest przywilejem"

Za sukcesami Alemao stoi nie tylko ciężka praca, ale również ogromne wsparcie rodziny. Piłkarz jest w związku małżeńskim z piękną Maite Gomes. Para wspólnie wychowuje syna Artura, który przyszedł na świat, gdy Zurawski święcił triumfy z Realem Oviedo. Jego ukochana jest jego najwierniejszą fanką, co udowodniła emocjonalnym wpisem po awansie do LaLiga.

 Co za radość widzieć cię tam, gdzie twoje miejsce. Za cały wysiłek, poświęcenie, za to, że się nie poddałeś, za walkę z odwagą, pokorą, za to, jakim jesteś niesamowitym człowiekiem. Kocham cię, przechodzenie przez to wszystko u twojego boku było i jest przywilejem – napisała wzruszona Maite Gomes w mediach społecznościowych.

Piłkarz nie pozostał jej dłużny, odpisując w równie czułych słowach.

– To nasz czas, aby uczcić moją miłość i to, jak niesamowity jest Bóg. Dziękuję za to, że dbasz o wszystko i zawsze jesteś przy mnie, dodając mi siły. Nie mogę się doczekać, aby doświadczyć kolejnego osiągnięcia razem z tobą i naszym maluchem. Kocham cię całym sercem – podkreślił Zurawski w mediach społecznościowych.

Przed Alemao mecz z Lechem Poznań. Jak wypadnie z mistrzem Polski?

Chociaż rodzina Zurawskich z sentymentem wspomina życie w Oviedo, teraz w pełni skupia się na nowym etapie w Madrycie. Najbliższe tygodnie będą dla Alemao kluczowe – musi walczyć o miejsce w składzie Rayo Vallecano, a także udowodnić swoją wartość przed selekcjonerem polskiej kadry. Mecz z Lechem Poznań będzie dla niego pierwszym testem. 

