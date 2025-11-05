Już 6 listopada Sparta Praga zmierzy się z Rakowem Częstochowa w Lidze Konferencji, a gwiazdą gospodarzy jest Lukas Haraslin, znany z polskich boisk.

Haraslin, były zawodnik Lechii Gdańsk, jest kluczową postacią Sparty Praga, z którą zdobył dwa mistrzostwa i puchary Czech.

Słowak jest w świetnej formie, a jego największą fanką i motywacją jest piękna żona Nikol, z którą tworzy szczęśliwą rodzinę.

Czy Haraslin, po niedawnej kontuzji, będzie gotowy na starcie z Rakowem? Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej o jego powrocie i roli w zespole!

Już 6 listopada czeka nas polsko-czeskie starcie w Lidze Konferencji. Sparta Praga na własnym stadionie podejmie Raków Częstochowa, a największą gwiazdą gospodarzy jest zawodnik doskonale znany z naszych boisk – Lukas Haraslin. Słowak jest w znakomitej formie, a prywatnie tworzy szczęśliwy związek z piękną Nikol, która od lat jest jego najwierniejszym kibicem.

Lata w Lechii Gdańsk i początki wielkiej miłości

Lukas Haraslin trafił do Polski w 2015 roku i spędził w Lechii Gdańsk łącznie 4,5 roku. To właśnie nad Bałtykiem jego kariera nabrała rozpędu, a klub osiągał sukcesy. Razem z gdańską drużyną sięgnął po Puchar Polski oraz Superpuchar, stając się jednym z ulubieńców kibiców. Przez cały ten czas towarzyszyła mu jego partnerka, Nikol. To w Polsce ich związek rozkwitał, a para trzy lata temu postanowiła wziąć ślub. Dziś są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci – syna i córki. Po udanym okresie w Polsce Haraslin przeniósł się do włoskiego Sassuolo, skąd ostatecznie trafił do Sparty Praga.

Prawdziwy lider Sparty Praga. Ekspert nie ma wątpliwości

Od czterech lat Haraslin jest kluczową postacią czeskiego giganta. Ze Spartą dwukrotnie zdobył mistrzostwo Czech i dołożył do tego krajowy puchar. Jego rola w zespole jest nie do przecenienia, co w rozmowie z „Super Expressem” podkreślił były czeski piłkarz i trener, Werner Liczka.

– Prawdziwym liderem Sparty, gdy jest zdrowy, jest Lukas Haraslin – stwierdził Liczka w rozmowie z naszym serwisem. – Jest kapitanem, który ma ogromny wpływ na wyniki. Bierze na siebie odpowiedzialność, strzela, asystuje i swoją energią nakręca kibiców - podkreślił Czech.

Lukas Haraslin gotowy na Raków Częstochowa w Lidze Konferencji?

Ostatnio Słowak zmagał się z problemami mięśniowymi, ale wrócił już do gry w ostatnim meczu ligowym z Karwiną.

– To zagadka, czy wyjdzie od pierwszej minuty z Rakowem. Niewykluczone, że to był strategiczny plan, aby oszczędzać go właśnie na mecz w Lidze Konferencji – dodał Liczka.

Jedno jest pewne – na trybunach z pewnością będzie go wspierać jego największa motywacja, czyli zjawiskowa żona Nikol.

