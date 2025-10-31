Luis Palma, nowa gwiazda Lecha Poznań, to zawodnik z karierą w Celtiku i Olympiakosie.

Honduranin zdobywał trofea w Szkocji i Grecji, a latem dołączył do Ekstraklasy, wzbudzając wielkie nadzieje kibiców.

Poznaj historię sukcesów Palmy i dowiedz się, kto jest jego największym wsparciem w życiu prywatnym!

Luis Palma w letnim oknie transferowym dołączył do Lecha Poznań i z miejsca stał się jednym z najgłośniejszych nazwisk w całej lidze. Kibice "Kolejorza" mają ogromne apetyty, a CV 25-letniego Honduranina tylko je rozbudza. To zawodnik, który doskonale wie, jak smakuje gra o najwyższą stawkę i zdobywanie trofeów.

Z Celtiku i Olympiakosu do Lecha Poznań. Kim jest Luis Palma?

Kariera nowego nabytku Lecha Poznań jest niezwykle barwna. Po dobrych występach w greckim Arisie Saloniki, talentem skrzydłowego zainteresował się słynny Celtic Glasgow. W tym gigancie sięgnął po mistrzostwo, Puchar Szkocji oraz Puchar Ligi. Jego umiejętności doceniono także w Grecji, gdzie trafił do Olympiakosu Pireus. Tam dołożył do kolekcji tytuł mistrzowski i Puchar Grecji.

Teraz przyszedł czas na polską Ekstraklasę. Luis Palma trafił do Lecha Poznań na zasadzie wypożyczenia z Celtiku, a klub z Bułgarskiej zapewnił sobie opcję wykupu zawodnika po sezonie. To ruch, który pokazuje ambicje poznańskiego klubu i nadzieje, jakie wiąże się z reprezentantem Hondurasu.

Piękna Annie jest jego talizmanem. Ukochana podąża za nim krok w krok

Za sukcesami wielu sportowców stoją ich partnerki i nie inaczej jest w przypadku Luisa Palmy. Jego największym wsparciem jest żona, Annie Cordova. Towarzyszyła mu podczas przygody w Grecji, była z nim w Szkocji i przeniosła się z nim do Polski. Para w tym roku świętowała swoją pierwszą rocznicę ślubu, dzieląc się swoim szczęściem w mediach społecznościowych.

"Wszystkiego najlepszego z okazji pierwszej rocznicy moje życie. Kocham Cię całym sercem" - napisał piłkarz pod wspólnym zdjęciem. Annie szybko odpowiedziała w podobnym tonie: "Kocham cię moje życie. Szczęśliwej pierwszej rocznicy".

Widać, że ich więź jest niezwykle silna, a wsparcie ukochanej to dla Palmy dodatkowa motywacja. Kibice Lecha Poznań mogą być pewni, że ich nowa gwiazda będzie miała w Poznaniu wszystko, czego potrzebuje, by w pełni rozwinąć skrzydła i poprowadzić "Kolejorza" do kolejnych sukcesów.

