Miłosz Mleczko stracił miejsce w bramce Termaliki Nieciecza.

W tych trudnych chwilach wspiera go ukochana Jessica Ziółek, znana influencerka i była partnerka Arkadiusza Milika.

Przed Termaliką ważne starcie z Legią Warszawa w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Czy Miłosz Mleczko wróci do składu i udowodni swoją wartość?

Początek sezonu należał do niego. Miłosz Mleczko po pięciu latach przerwy wrócił do PKO BP Ekstraklasy i wskoczył do bramki Termaliki Nieciecza. Wydawało się, że 29-letni golkiper na stałe ugruntuje swoją pozycję w zespole beniaminka, jednak brak wyników skłoniła trenera Marcina Brosza do radykalnych kroków.

Szkoleniowiec posadził Mleczkę na ławce rezerwowych, licząc, że zmiana w bramce da zespołowi impuls. Niestety, zmiana nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a Termalica wciąż zawodzi i zajmuje przedostatnie miejsce w lidze. Przed "Słonikami" wyjazdowe starcie z Legią Warszawa.

Od pierwszego bramkarza do rezerwowego. Jessica Ziółek to jego największe wsparcie

W tych trudnych chwilach Miłosz Mleczko może liczyć na wyjątkowe wsparcie. Wspiera go ukochana Jessica Ziółek. Influencerka, która przez lata była w głośnym związku z Arkadiuszem Milikiem, byłym reprezentantem Polski. Teraz jest największą fanką bramkarza Termaliki. Para, która zaręczyła się w marcu 2022 roku, od dawna przyciąga uwagę mediów, a kibice z zaciekawieniem śledzą ich losy w mediach społecznościowych. Ziółek nie opuszczała meczów Mleczki, gdy ten walczył o powrót do elity i z pewnością teraz, w trudniejszym momencie, jej wsparcie jest dla niego bezcenne.

Przed Termaliką mecz z Legią. Czy Mleczko wróci do bramki?

Już w 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy drużynę z Niecieczy czeka wyjazd do Warszawy i starcie z Legią Warszawa. To spotkanie będzie dla trenera Brosza testem i momentem na podjęcie kluczowych decyzji. Czy wobec braku poprawy wyników zdecyduje się na ponowne zaufanie Mleczce? Termalica Nieciecza w przeszłości nieraz udowadniała, że potrafi być wyjątkowo niewygodnym rywalem dla Legii. Czy Mleczko wróci do składu? Mecz z Legią to dla bramkarza idealna okazja, by wrócić w wielkim stylu i udowodnić swoją wartość.

