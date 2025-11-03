Eleonora Incardona, prezenterka sportowa DAZN, podbija media swoją urodą i profesjonalizmem, relacjonując najważniejsze mecze Serie A.

Z ponad 1,3 milionami fanów na Instagramie, łączy karierę z życiem prywatnym, będąc partnerką piłkarza AC Milan, Samuele'a Ricciego.

Czy jej kariera jest niezależna od sławy partnera?

Coraz mocniej błyszczy gwiazda Eleonory Incardony. To zjawiskowa prezenterka sportowa. Jej zniewalająca uroda i profesjonalizm sprawiają, że każde pojawienie się wywołuje ogromne poruszenie, a media społecznościowe rozgrzewają się do czerwoności.

34-letnia dziennikarka jest jedną z twarzy platformy streamingowej DAZN we Włoszech. Relacjonuje mecze Serie A, zachwycając nie tylko wiedzą, ale i nienagannym stylem. Jej profil na Instagramie śledzi 1,3 miliona fanów, co czyni ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci.

Prywatnie jest partnerką gwiazdy AC Milan. Jak łączą pracę ze związkiem?

Prywatnie Eleonora Incardona jest w związku z piłkarzem AC Milan. Pomocnik Samuele Ricci tworzy z piękną prezenterką jedną z najgorętszych par we włoskim futbolu. Dziennikarka zaliczana jest do grona najsłynniejszych WAGs.

Ostatnio byli w Paryżu. Pod jednym z ich wspólnych zdjęć Włoszka napisała w mediach społecznościowych: "Moje Ulubione miasto, z moją ulubioną osobą! Bo wszystko staje się piękniejsze, gdy dzielisz się tym z tymi, których kochasz" - wyznała dziennikarka.

W wywiadzie dla włoskiego "TuttoSport", na który powoływał się brytyjski "The Sun", Incardona uchyliła rąbka tajemnicy na temat ich związku i tego, jak udaje im się oddzielić życie zawodowe od prywatnego.

– Bardzo ufam jego opiniom. Przed meczem pytam go o pomysły, które mogłyby być przydatne. Nasz związek jest naprawdę wyjątkowy. Jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi – wyznała dziennikarka.

Zaznaczyła, że bycie w związku z piłkarzem nie ma żadnego wpływu na jej ścieżkę zawodową. Dodała, że nie chce, aby jej dokonania były postrzegane przez ten pryzmat.

– Zależy nam na oddzieleniu sfery zawodowej od prywatnej. Podziwiam jego zaangażowanie i talent, ale moja kariera toczy się bez zakłóceń – wyznała Włoszka.

