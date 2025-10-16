Łukasz Skorupski, bramkarz reprezentacji Polski, przedłużył kontrakt z Bologna FC do 2027 roku.

Polak jest filarem zespołu z Bolonii, do którego trafił w 2018 roku i ma ugruntowaną pozycję w Serie A.

Za jego sukcesami stoi Matilde Rossi, która zrezygnowała z kariery modelki, by wspierać męża.

To doskonała wiadomość dla wszystkich kibiców Łukasza Skorupskiego i włoskiej piłki. Polski bramkarz, który ugruntował swoją pozycję w Serie A, nie zamierza zmieniać otoczenia. Władze Bologna FC oficjalnie ogłosiły, że doświadczony golkiper przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Poprzednia umowa obowiązywała do 2026 roku, co oznacza, że obie strony są bardzo zadowolone ze współpracy i wiążą ze sobą przyszłość na kolejne lata.

Łukasz Skorupski ma ugruntowaną pozycję w Serie A

Decyzja ta nie jest zaskoczeniem. 34-letni Skorupski jest filarem zespołu z Bolonii, do którego trafił w 2018 roku. Jego solidna postawa w bramce została doceniona nie tylko przez władze klubu, ale również przez selekcjonera kadry narodowej. Obecnie to właśnie on jest podstawowym bramkarzem w reprezentacji Polski prowadzonej przez Jana Urbana.

Przygoda Łukasza Skorupskiego z Włochami trwa nieprzerwanie od 2013 roku. To właśnie wtedy, jako młody talent z Górnika Zabrze, trafił do AS Romy. Choć w stolicy Włoch nie zdołał przebić się do pierwszego składu, to cenne doświadczenie zbierał na wypożyczeniu w Empoli, by ostatecznie znaleźć swoje miejsce na ziemi w Bolonii.

Przez lata spędzone na Półwyspie Apenińskim stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych bramkarzy w Serie A. Jego największym sukcesem z Bologną było zdobycie Pucharu Włoch w poprzednim sezonie.

Kim jest Matilde Rossi? Dla niego zrezygnowała z kariery

Za sukcesami sportowymi Łukasza Skorupskiego stoi również stabilne i szczęśliwe życie prywatne. Jego serce skradła piękna Włoszka, Matilde Rossi. Para poznała się przed dziesięcioma laty w Rzymie. Bramkarz zdradził kiedyś, że od razu między nimi zaiskrzyło. Uczucie było na tyle silne, że już po dwóch latach wzięli ślub na malowniczej Sardynii. Aby uszanować obie rodziny, zorganizowali również drugą ceremonię w Polsce.

Co ciekawe, Matilde Rossi była obiecującą modelką, jednak na prośbę piłkarza zrezygnowała z kariery. Skorupski w jednym z wywiadów przyznał, że nie czułby się komfortowo, gdyby jego partnerka pozowała w bieliźnie. Jego ukochana zrozumiała to i postanowiła poświęcić się innej pasji. Obecnie z sukcesami zajmuje się tresurą psów rasy cane corso.

Rodzina kadrowicza powiększyła się w czerwca 2018 roku, kiedy na świat przyszedł ich syn, Leonardo. Matilde ma również ogromny wpływ na sportowy tryb życia bramkarza, układając jego dietę.

