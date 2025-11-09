Ángel Rodado, gwiazda Wisły Kraków, odnosi sukcesy na boisku, a w życiu prywatnym jest oddanym partnerem i ojcem.

Jego partnerka, Isabel Gutierrez, jest jego największą motywacją, co symbolizuje gest po każdym strzelonym golu.

Rodado, mający na koncie 16 bramek, zdecydował się na grę w Wiśle ze względu na stabilizację rodzinną w Krakowie.

Na boisku jest prawdziwym katem dla obrońców rywali, a poza nim kochającym partnerem i ojcem. Ángel Rodado to największa gwiazda Wisły Kraków i piłkarz, od którego zależy gra ofensywna całego zespołu. Hiszpan, którego imię oznacza "Anioł", ma u swojego boku prawdziwego anioła stróża – piękną Isabel Gutierrez. To właśnie ona jest jego największą motywacją.

Angel Rodado wybrał Wisłę, wprowadzi ją do Ekstraklasy?

Latem podpisał z Wisłą pięcioletni kontrakt, jasno deklarując chęć walki o powrót do elity. Decyzja miała solidne podstawy nie tylko sportowe, ale przede wszystkim prywatne. Rodado i jego ukochana Isabel, która również pochodzi z Majorki, doskonale czują się w Krakowie. Stabilizacja i szczęście rodzinne okazały się ważniejsze niż większe pieniądze. A forma na boisku to potwierdza – w obecnym sezonie I ligi Rodado ma już na koncie 16 bramek i pewnie zmierza po kolejną koronę króla strzelców. Wisła jest liderem tabeli, choć ostatnio przegrała u siebie 1:2 z Polonią Warszawa w 16. kolejce. To jej pierwsza w tym sezonie porażka w Krakowie.

Zaręczyny podczas egzotycznych wakacji

Miłość Angela i Isabel kwitnie z każdym dniem. Para uwielbia wspólne podróże. Ángel Rodado oświadczył się swojej partnerce podczas urlopu, a ona powiedziała "tak". Para wychowuje syna, któremu nadali imię Jan. Ten gest najlepiej pokazuje, jak mocno hiszpańska para związała przyszłość z Polską i jak ważnym miejscem w ich życiu stał się Kraków. Każde serduszko ułożone z dłoni po golu Rodado ma teraz podwójne znaczenie – jest dla Isabel i dla małego Janka.

