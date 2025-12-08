Polski piłkarz Jakub Piotrowski strzelił swojego pierwszego gola w Serie A dla Udinese Calcio, co zostało entuzjastycznie przyjęte przez komentatorów.

Piotrowski niedawno został ojcem, a selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wręczył mu symboliczny prezent z tej okazji.

Od gwiazdy w Bułgarii po debiut w Serie A, Piotrowski ma teraz wszystko, by odnieść sukces we Włoszech. Odkryj, jak rodzina wspiera go w tej podróży!

To jest polski dzień w Serie A 🇮🇹! Jakub Piotrowski trafił do siatki Genoi ⚽🔥Niestety, Udinese prowadzone dziś przez Przemysława Małeckiego uległo gościom z Genui 1:2. Brawo, Kuba, za gola 👏 i głowy do góry, Panowie! 💪 #włoskarobota pic.twitter.com/il9sJspYt2— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 8, 2025

Reprezentant Polski, który latem zamienił bułgarski Ludogorec Razgrad na Udinese Calcio, w końcu doczekał się swojego premierowego trafienia na włoskich boiskach. Jakub Piotrowski w meczu przeciwko Genoi CFC pomocnik popisał się kapitalnym uderzeniem.

Zachwyca nie tylko wiedzą, ale i urodą. Kim jest Claudia Bellofatto, nowa gwiazda mediów?

Jakub Piotrowski z debiutanckim golem w Serie A dla Udinese

– Ale kapitalnie to zmieścił Piotrowski. Fantastyczna akcja Udinese. (...) Jeżeli ktoś zasłużył na gola to właśnie Piotrowski. Mnóstwo strzałów, a teraz piłka w sieci – ocenili komentatorzy Eleven Sports.

Wyjątkowości całej sytuacji dodawał fakt, że z ławki trenerskiej poczynania Polaka śledził jego rodak, Przemysław Małecki, który zastępował zawieszonego Kostę Runjaicia.

Polski wieczór w Serie A! Kapitalny gol Piotrowskiego pod okiem polskiego trenera. Słodko-gorzkie chwile

Wiktoria, czyli największe wsparcie i miłość od lat

Największym wsparciem asa Udinese jest jego ukochana Wiktoria. Para jest ze sobą od ośmiu lat. W ubiegłym roku piłkarz zabrał swoją partnerkę na bajeczne wakacje na grecką wyspę Mykonos, gdzie w romantycznej scenerii, oświadczył się swojej wybrance. Zaręczyny odbyły się na luksusowym jachcie, a szczęśliwa Wiktoria pochwaliła się tym w mediach społecznościowych, pisząc krótko: "Milion razy TAK". Piękna narzeczona towarzyszy mu na każdym kroku kariery, a ich wspólna podróż z Niemiec, przez Bułgarię do Włoch była początkiem nowego, ekscytującego rozdziału.

Oczarowała kibiców w całej Europie. Kim jest Sarah Castellana, włoska gwiazda od Ligi Mistrzów?

Selekcjoner kadry wręczył mu wyjątkowy prezent

Prawdziwa rewolucja w ich życiu nadeszła jednak w październiku. Wtedy na świat przyszedł ich synek, Liam. Radosną nowinę przekazał oficjalnie klub Polaka. "W rodzinie Udinese pojawił się nowy członek! Cały klub składa najlepsze życzenia mamie Wiktorii i tacie Jakubowi. Witaj, Liam!" – czytaliśmy w komunikacie.

Narodziny dziecka zbiegły się w czasie ze zgrupowaniem reprezentacji Polski. Wyjątkowy gest w stronę młodego taty wykonał selekcjoner Jan Urban. Trener wręczył Piotrowskiemu (a także innym kadrowiczom) symboliczny prezent w postaci śpioszków dla syna, podkreślając, jak ojcostwo wpływa na zawodników.

– Ktoś, kto przeżył narodziny pierwszego dziecka, to wie, że człowiek jest naładowany i ma tę energię. Na pewno też będziemy chcieli wykorzystać to w reprezentacji. To są bardzo pozytywne rzeczy – mówił z przekonaniem selekcjoner drużyny narodowej.

Alexandre Zurawski zagra dla Polski? Jego ukochana zdradza kulisy ich miłości. Przed nim wielkie wyzwanie z Lechem Poznań

Z gwiazdy w Bułgarii do Serie A

Transfer do Serie A był dla Piotrowskiego kolejnym wyzwaniem. W bułgarskim Ludogorcu Razgrad stał się gwiazdą ligi, kapitanem zespołu, zdobywając osiem trofeów. Został nawet wybrany najlepszym pomocnikiem i cudzoziemcem ligi. Po ubiegłym sezonie za ponad trzy miliony euro trafił do Udinese, gdzie ponownie spotkał się z trenerem Kostą Runjaiciem, którego znał z Pogoni Szczecin. Teraz, z pierwszym golem na koncie i wsparciem ukochanej rodziny, Jakub Piotrowski ma wszystko, by podbić serca kibiców we Włoszech.

Kim jest zjawiskowa Włoszka, która podbija świat sportu? Jej uroda zniewala

QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz Pytanie 1 z 10 Jaki był ostatni klub, w którym pracował? Legia Warszawa Śląsk Wrocław Lech Poznań Górnik Zabrze Następne pytanie

Sonda Czy Jan Urban to dobry selekcjoner? Tak Nie Trudno powiedzieć