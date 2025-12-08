Jakub Piotrowski ma dla kogo strzelać gole w Udine. Pękna Wiktoria jest dla niego oparciem we Włoszech

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-12-08 23:56

Jakub Piotrowski przeżywa fantastyczny czas. Reprezentant Polski strzelił swojego debiutanckiego gola w Serie A dla Udinese, a prywatnie ma ogromne wsparcie w zjawiskowej ukochanej. Kim jest Wiktoria, która skradła serce piłkarza i niedawno została mamą ich synka Liama? To dla nich gwiazdor kadry walczy na włoskich boiskach.

  • Polski piłkarz Jakub Piotrowski strzelił swojego pierwszego gola w Serie A dla Udinese Calcio, co zostało entuzjastycznie przyjęte przez komentatorów.
  • Piotrowski niedawno został ojcem, a selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wręczył mu symboliczny prezent z tej okazji.
  • Od gwiazdy w Bułgarii po debiut w Serie A, Piotrowski ma teraz wszystko, by odnieść sukces we Włoszech. Odkryj, jak rodzina wspiera go w tej podróży!

Reprezentant Polski, który latem zamienił bułgarski Ludogorec Razgrad na Udinese Calcio, w końcu doczekał się swojego premierowego trafienia na włoskich boiskach. Jakub Piotrowski w meczu przeciwko Genoi CFC pomocnik popisał się kapitalnym uderzeniem.

Zachwyca nie tylko wiedzą, ale i urodą. Kim jest Claudia Bellofatto, nowa gwiazda mediów?

Jakub Piotrowski z debiutanckim golem w Serie A dla Udinese

 Ale kapitalnie to zmieścił Piotrowski. Fantastyczna akcja Udinese. (...) Jeżeli ktoś zasłużył na gola to właśnie Piotrowski. Mnóstwo strzałów, a teraz piłka w sieci – ocenili komentatorzy Eleven Sports.

Wyjątkowości całej sytuacji dodawał fakt, że z ławki trenerskiej poczynania Polaka śledził jego rodak, Przemysław Małecki, który zastępował zawieszonego Kostę Runjaicia.

Polski wieczór w Serie A! Kapitalny gol Piotrowskiego pod okiem polskiego trenera. Słodko-gorzkie chwile

Wiktoria, czyli największe wsparcie i miłość od lat

Największym wsparciem asa Udinese jest jego ukochana Wiktoria. Para jest ze sobą od ośmiu lat. W ubiegłym roku piłkarz zabrał swoją partnerkę na bajeczne wakacje na grecką wyspę Mykonos, gdzie w romantycznej scenerii, oświadczył się swojej wybrance. Zaręczyny odbyły się na luksusowym jachcie, a szczęśliwa Wiktoria pochwaliła się tym w mediach społecznościowych, pisząc krótko: "Milion razy TAK". Piękna narzeczona towarzyszy mu na każdym kroku kariery, a ich wspólna podróż z Niemiec, przez Bułgarię do Włoch była początkiem nowego, ekscytującego rozdziału.

Oczarowała kibiców w całej Europie. Kim jest Sarah Castellana, włoska gwiazda od Ligi Mistrzów?

Selekcjoner kadry wręczył mu wyjątkowy prezent

Prawdziwa rewolucja w ich życiu nadeszła jednak w październiku. Wtedy na świat przyszedł ich synek, Liam. Radosną nowinę przekazał oficjalnie klub Polaka. "W rodzinie Udinese pojawił się nowy członek! Cały klub składa najlepsze życzenia mamie Wiktorii i tacie Jakubowi. Witaj, Liam!" – czytaliśmy w komunikacie.

Narodziny dziecka zbiegły się w czasie ze zgrupowaniem reprezentacji Polski. Wyjątkowy gest w stronę młodego taty wykonał selekcjoner Jan Urban. Trener wręczył Piotrowskiemu (a także innym kadrowiczom) symboliczny prezent w postaci śpioszków dla syna, podkreślając, jak ojcostwo wpływa na zawodników.

 Ktoś, kto przeżył narodziny pierwszego dziecka, to wie, że człowiek jest naładowany i ma tę energię. Na pewno też będziemy chcieli wykorzystać to w reprezentacji. To są bardzo pozytywne rzeczy – mówił z przekonaniem selekcjoner drużyny narodowej.

Alexandre Zurawski zagra dla Polski? Jego ukochana zdradza kulisy ich miłości. Przed nim wielkie wyzwanie z Lechem Poznań

Z gwiazdy w Bułgarii do Serie A

Transfer do Serie A był dla Piotrowskiego kolejnym wyzwaniem. W bułgarskim Ludogorcu Razgrad stał się gwiazdą ligi, kapitanem zespołu, zdobywając osiem trofeów. Został nawet wybrany najlepszym pomocnikiem i cudzoziemcem ligi.  Po ubiegłym sezonie za ponad trzy miliony euro trafił do Udinese, gdzie ponownie spotkał się z trenerem Kostą Runjaiciem, którego znał z Pogoni Szczecin. Teraz, z pierwszym golem na koncie i wsparciem ukochanej rodziny, Jakub Piotrowski ma wszystko, by podbić serca kibiców we Włoszech.

Kim jest zjawiskowa Włoszka, która podbija świat sportu? Jej uroda zniewala

Jakub Piotrowski i Wiktoria Jankowska
15 zdjęć
QUIZ: Jan Urban nowym selekcjonerem. Sprawdź, co o nim wiesz
Pytanie 1 z 10
Jaki był ostatni klub, w którym pracował?
Sonda
Czy Jan Urban to dobry selekcjoner?
Robert Lewandowski zmarnował karnego! Jan Tomaszewski grzmi
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REPREZENTACJA POLSKI
POLACY W SERIE A
UDINESE CALCIO
MISTRZOSTWA ŚWIATA
JAKUB PIOTROWSKI
GENOA