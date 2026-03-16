Wyciągnął nóż w tramwaju w centrum Warszawy. Dramatyczne chwile, pasażerowie obezwładnili napastnika

Piotr Lis
2026-03-16 20:00

W poniedziałek (16 marca) tuż po godzinie 18 w tramwaju linii 22 w alejach Jerozolimskich doszło do groźnej awantury, która mogła skończyć się tragedią! Dwóch mężczyzn pokłóciło się podczas jazdy, w ruch poszedł nóż! Na szczęście dzięki szybkiej reakcji świadków nikt nie został ranny, a agresor został obezwładniony i zatrzymany przez policję.

Awantura w tramwaju linii 22 w centrum Warszawy

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek po godzinie 18 w centrum Warszawy. W tramwaju linii 22, jadącym alejami Jerozolimskimi, doszło do kłótni między dwoma mężczyznami. Konflikt eskalował w moment − jeden z pasażerów wyciągnął nóż!

Sytuacja miała mieć miejsce po godzinie 18, w tramwaju linii 22, w Alejach Jerozolimskich. Dokładnie nie znamy przebiegu tego zdarzenia. Kluczowe będą przesłuchania świadków − mówi „Super Expressowi” sierż. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Pasażerowie obezwładnili agresora z nożem

Na szczęście pasażerowie nie pozostali obojętni. − Mogę potwierdzić jedynie, że świadkowie obezwładnili mężczyznę, który poruszał się po tramwaju z nożem. Żadna z osób nie doznała obrażeń − dodaje sierż. Śniadała.

Zatrzymany to 27-letni Polak, który trafił na komisariat przy ulicy Wilczej. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia i motywy agresora. Na razie nie ujawniono, czy był pod wpływem alkoholu lub innych substancji.

Policja prowadzi śledztwo po incydencie w tramwaju

Tak dramatyczne sytuacje w warszawskich tramwajach zdarzają się rzadko, ale ich konsekwencje mogą być tragiczne. Tym razem szybka i odważna reakcja świadków uratowała życie pasażerom.

Policja będzie przesłuchiwać świadków i zbierać wszystkie materiały, by dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia. Jedno jest pewne − dzisiejszy wieczór mógł zakończyć się dramatem, ale dzięki czujności i odwadze pasażerów tragedii udało się uniknąć.

