W tramwaju linii 22 doszło do groźnej awantury, która mogła skończyć się tragedią.

Jeden z pasażerów wyciągnął nóż, ale dzięki szybkiej reakcji świadków nikt nie został ranny.

Agresor został obezwładniony przez pasażerów i zatrzymany przez policję.

Awantura w tramwaju linii 22 w centrum Warszawy

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek po godzinie 18 w centrum Warszawy. W tramwaju linii 22, jadącym alejami Jerozolimskimi, doszło do kłótni między dwoma mężczyznami. Konflikt eskalował w moment − jeden z pasażerów wyciągnął nóż!

− Sytuacja miała mieć miejsce po godzinie 18, w tramwaju linii 22, w Alejach Jerozolimskich. Dokładnie nie znamy przebiegu tego zdarzenia. Kluczowe będą przesłuchania świadków − mówi „Super Expressowi” sierż. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Pasażerowie obezwładnili agresora z nożem

Na szczęście pasażerowie nie pozostali obojętni. − Mogę potwierdzić jedynie, że świadkowie obezwładnili mężczyznę, który poruszał się po tramwaju z nożem. Żadna z osób nie doznała obrażeń − dodaje sierż. Śniadała.

Zatrzymany to 27-letni Polak, który trafił na komisariat przy ulicy Wilczej. Policja prowadzi śledztwo, by ustalić dokładny przebieg zdarzenia i motywy agresora. Na razie nie ujawniono, czy był pod wpływem alkoholu lub innych substancji.

Policja prowadzi śledztwo po incydencie w tramwaju

Tak dramatyczne sytuacje w warszawskich tramwajach zdarzają się rzadko, ale ich konsekwencje mogą być tragiczne. Tym razem szybka i odważna reakcja świadków uratowała życie pasażerom.

Policja będzie przesłuchiwać świadków i zbierać wszystkie materiały, by dokładnie odtworzyć przebieg zdarzenia. Jedno jest pewne − dzisiejszy wieczór mógł zakończyć się dramatem, ale dzięki czujności i odwadze pasażerów tragedii udało się uniknąć.

