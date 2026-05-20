Impreza z ważnym celem! SO Sober Rave już w Warszawie

Trzeźwa impreza z ważnym przekazem

SO Sober Rave to nie tylko impreza, ale też akcja edukacyjna i charytatywna. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na zagrożenia związane z piciem alkoholu w ciąży i wesprzeć dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, m.in. FAS, ADHD czy spektrum autyzmu.

Jak zwracają uwagę, w Polsce żyje co najmniej 800 tysięcy osób dotkniętych FAS i FASD – zaburzeniami, które są konsekwencją kontaktu z alkoholem w życiu płodowym. To nieuleczalne schorzenia, którym można całkowicie zapobiec. Dzieci i młodzież dotknięci FAS często zmagają się z problemami z koncentracją, nauką, emocjami czy relacjami społecznymi, a objawy bywają mylone z ADHD lub spektrum autyzmu.

Muzyka, mocktajle i sitodruk

SO Sober Rave organizują SOS Wioski Dziecięce wspólnie z Martą Markiewicz – pomysłodawczynią inicjatywy SobeRave i propagatorką życia w trzeźwości. Celem wydarzenia jest pokazanie, że bez alkoholu można się świetnie bawić. Na uczestników będą czekać DJ sety, bezalkoholowe mocktajle, stanowisko sitodruku prowadzone przez @robie.sito z grafiką przygotowaną przez @ninaizycka, a także flippery od @pinballstation i inne atrakcje.

Wśród zaproszonych znaleźli się: Zuza Ok, Hoszo (theselektas), Icy Tower Boys, Dj Kobieta i Caletti. Podczas wydarzenia prowadzona będzie także zbiórka na wsparcie terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.