Impreza z ważnym celem! SO Sober Rave już w Warszawie

Informacja prasowa
2026-05-20 11:06

Już 23 maja w Warszawie odbędzie się impreza, która chce pokazać, że dobra zabawa nie potrzebuje alkoholu. SO Sober Rave połączy muzykę, taniec i rozmowę o bardzo ważnym temacie — skutkach picia alkoholu w ciąży.

Kawa i muzyka

Autor: Pexels.com

Trzeźwa impreza z ważnym przekazem

SO Sober Rave to nie tylko impreza, ale też akcja edukacyjna i charytatywna. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na zagrożenia związane z piciem alkoholu w ciąży i wesprzeć dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi, m.in. FAS, ADHD czy spektrum autyzmu.

Jak zwracają uwagę, w Polsce żyje co najmniej 800 tysięcy osób dotkniętych FAS i FASD – zaburzeniami, które są konsekwencją kontaktu z alkoholem w życiu płodowym. To nieuleczalne schorzenia, którym można całkowicie zapobiec. Dzieci i młodzież dotknięci FAS często zmagają się z problemami z koncentracją, nauką, emocjami czy relacjami społecznymi, a objawy bywają mylone z ADHD lub spektrum autyzmu.

Muzyka, mocktajle i sitodruk

SO Sober Rave organizują SOS Wioski Dziecięce wspólnie z Martą Markiewicz – pomysłodawczynią inicjatywy SobeRave i propagatorką życia w trzeźwości. Celem wydarzenia jest pokazanie, że bez alkoholu można się świetnie bawić. Na uczestników będą czekać DJ sety, bezalkoholowe mocktajle, stanowisko sitodruku prowadzone przez @robie.sito z grafiką przygotowaną przez @ninaizycka, a także flippery od @pinballstation i inne atrakcje.

Wśród zaproszonych znaleźli się: Zuza Ok, Hoszo (theselektas), Icy Tower Boys, Dj Kobieta i Caletti. Podczas wydarzenia prowadzona będzie także zbiórka na wsparcie terapii dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.

