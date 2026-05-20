Ratunek dla tajemniczego Elizeum. Ruszyły prace przy podziemnej rotundzie

Stołeczny Konserwator Zabytków informuje o pracach w Elizeum

Zgodnie z relacją Michała Krasuckiego, wykonawca zajmuje się aktualnie usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi zalegającej nad sklepieniem budowli. Równolegle udrażnia specjalne kanały wentylacyjne, co stanowi niezbędny krok do odpowiedniego zabezpieczenia oraz osuszenia historycznego obiektu.

- Budowla zostanie na całości przykryta membraną. W kanałach wentylacyjnych zostaną zamontowane niewielkie wentylatorki, aby wspomagały osuszenie. Przez następne kilka miesięcy prowadzona będzie obserwacja, jak zachowuje się cegła w trakcie osuszania. Proces powinien być powolny i kontrolowany, z uwagi na obecne maksymalne zawilgocenie cegły - przekazał. Dodał przy tym, że w drugiej fazie prac wykonana zostanie docelowa izolacja.

Przed startem właściwych działań specjaliści musieli zadbać o miejscowe nietoperze. Obserwowano je przez cały okres zimowy, aż do kwietniowej "wyprowadzki" z Elizeum. Obecnie zwierzęta zyskały już wbudowane w skarpę schronienie.

Tajemnice podziemnej rotundy

Zlokalizowana na terenie Parku Na Książęcem podziemna konstrukcja pamięta końcówkę XVIII w. Ta dwupoziomowa, ceglana rotunda powstała na zlecenie księcia Kazimierza Poniatowskiego, brata króla Stanisława Augusta. Za projekt odpowiadał Szymon Bogumił Zug, a nazwa nietypowej budowli nawiązuje bezpośrednio do mitycznych Pól Elizejskich.

Stołeczni urzędnicy przypominają, że w przeszłości to intrygujące miejsce służyło swojemu gospodarzowi głównie do organizowania ukrytych pod ziemią przyjęć. Wnętrze zachwycało niegdyś niezwykle bogatymi zdobieniami, w tym rzeźbami i kolumnami. Z biegiem lat konstrukcja systematycznie niszczała, do czego w dużej mierze przyczyniły się m.in. rozrastające korzenie drzew i krzewów. Warstwa izolacji uległa niemal całkowitej degradacji, a mijający czas nie pomógł w ochronieniu historycznego wystroju z freskami i sztukateriami.

Rozpoczęta właśnie inwestycja ma znacznie poprawić sytuację tej historycznej przestrzeni. Koszt zaplanowanych działań wyceniono na blisko pięć milionów złotych, a finał robót zaplanowano na 2028 rok.

