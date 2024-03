Sylwia i Akop Szostakowie rozstali się. Modelka wyjawiła prawdę o małżeństwie. "Nie widzieliście naszych kryzysów, kłótni"

Olbrychski, Santor i Lipowska w domu opieki w Skolimowie. To była wzruszająca Wielkanoc

Sylwia i Akop Szostakowie rozstali się. Modelka wyjawiła prawdę o małżeństwie

Tego nikt się nie spodziewał. Sylwia i Akop Szostakowie poinformowali w piąte, 29 marca, że podjęli decyzję o rozstaniu. Popularna fit-influencerka i zawodnik MMA byli małżeństwem przez niemal 10 lat i do tej pory uchodzili za naprawdę zgodną parę. "Po wielu latach starań, wspólnych oraz indywidualnych terapii, po niezliczonych próbach budowania harmonii i unikania konfliktów, musimy przyznać, że nasze drogi się rozchodzą." - czytamy w najnowszym poście Szostaków. Po dość szokującym oświadczeniu, jakie oboje wystosowali w mediach społecznościowych, Sylwia Szostak postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i wyjaśniła fanom, co było przyczyną rozstania.

Sylwia Szostak zdradziła, co było przyczyną jej rozstania z mężem

Okazuje się, że między małżonkami wcale nie było tak różowo, jak mogły na to wskazywać ich relacje w social mediach. "Nie widzieliście naszych kryzysów, kłótni, terapii, bo nie chcieliśmy współdzielić z wami tego, co negatywne" - zaznaczyła modelka. "Chcemy podkreślić, że mimo tej zmiany, nasz wzajemny szacunek pozostaje niezmienny [...] Nadal łączy nas wspólny biznes, który zamierzamy razem prowadzić" - napisali w oświadczeniu na Instagramie. Akop Szostak postanowił osobiście odnieść się do decyzji o rozstaniu z Sylwią. "Naprawdę próbowaliśmy, naprawdę zawsze szczerze mówiliśmy o uczuciach. Jednak największą dbałość o siebie możemy okazać sobie dając wzajemną wolność" - wyznał były kulturysta.