Wszystkie sekrety Anity Włodarczyk. Specjalny film, który opowie wszystko

2025-12-12 11:09

Rozpoczęto zdjęcia do filmu dokumentalnego poświęconego Anicie Włodarczyk. To pierwsza produkcja, która w całości skupi się na jednej z najwybitniejszych lekkoatletek w historii Polski.

Za projekt odpowiada Papaya Films – studio znane z realizacji najważniejszych polskich dokumentów sportowych, w tym filmów o Robercie Lewandowskim, Jakubie Błaszczykowskim, Wojciechu Szczęsnym oraz najnowszych tytułów „Mistrzynie” i „Zagrajmy to po swojemu” z Ewą Pajor. Reżyserką jest Kasia Grabek, a głównym producentem Kacper Sawicki.

Dokument ma zabrać widzów w wyjątkową podróż u boku trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej w rzucie młotem. Po raz pierwszy zostanie pokazana jej prywatna, ludzka strona, do tej pory rzadko ujawniana w mediach.

W filmie znajdą się także unikalne materiały z prywatnych zbiorów sportsmenki. Tłem opowieści będą rozmowy z członkami rodziny, trenerem, psychologiem oraz osobami ze sztabu szkoleniowego — ludźmi, którzy towarzyszyli jej przez lata i byli świadkami jej największych sukcesów. Jak podkreślają twórcy, jest to historia kobiety, która w swojej dyscyplinie osiągnęła absolutnie wszystko, a dziś – wkraczając w czterdziesty rok życia – pozwala sobie spojrzeć na to z nowej perspektywy, wracając myślami do decyzji odkładanych na później czy relacji, których nie dało się „wygrać”.

Zdjęcia powstają zarówno w Polsce, jak i w Japonii – kraju wyjątkowo bliskim Włodarczyk. Anita zabierze odbiorców do miejsc szczególnie dla niej ważnych, w tym do rodzinnego Rawicza oraz do Takasaki, gdzie czuje się jak u siebie i utrzymuje świetne relacje z lokalną społecznością.

– Z Anitą Włodarczyk współpracujemy już szesnaście lat. To najlepszy dowód na to, że ORLEN wspiera swoich sportowców zarówno w sukcesach, jak i w trudniejszych momentach. Film o jej życiu to niezwykła okazja, by szersza publiczność mogła zobaczyć ogrom poświęcenia i pracy, które stoją za każdym jej medalem. To zaszczyt móc jej w tym towarzyszyć. Wierzymy, że dzięki tej produkcji stanie się jeszcze większą inspiracją dla wszystkich Polek i Polaków – powiedziała Sylwia Snopkiewicz, Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN. – Anita to przede wszystkim cudowna, ciepła osoba. Chcemy, by ludzie poznali ją jako Anitę – nie tylko jako mistrzynię.

