Natalia Bukowiecka w czasopiśmie dla mężczyzn! Kolejna zjawiskowa sesja lekkoatletki

Nawet w przerwie między sezonami Natalia Bukowiecka zachwyca kibiców. Wicemistrzyni świata z 2023 roku i brązowa medalistka olimpijska z Paryża ogłosiła niedawno wyjątkowy projekt "NatBOOK", któremu towarzyszyła głośna intymna sesja zdjęciowa autorstwa Aleksandry Szmigiel.

Najpierw intymna sesja, a teraz to. Natalia Bukowiecka znów rozgrzała internet!

"Moim celem było zrobić dla Was coś WARTOŚCIOWEGO i budującego, dlatego znajdziecie w nim nie tylko moje wyjątkowe zdjęcia, ale też własne przemyślenia, refleksje i słowa, które zapisałam specjalnie dla Was do każdej fotografii" - tłumaczyła lekkoatletka. Ale to nie koniec, bo 27-latka właśnie podzieliła się efektami kolejnej sesji!

Natalia Bukowiecka w sesji do magazynu dla mężczyzn

9 grudnia na Instagramie Bukowieckiej ukazały się zdjęcia z najnowszej sesji do magazynu "Gentleman". To ekskluzywne czasopismo dla mężczyzn, funkcjonujące od 28 lat na polskim rynku. "Natalia Bukowiecka w najnowszym magazynie Gentleman w obiektywie Bartosza Maciejewskiego, w rozmowie z Aidą Bellą. Natalia o rekordach, które już pobiła i o tych, które jeszcze przed nią, o cierpliwości, kształtowaniu osobowości i o spełnieniu" - czytamy w zapowiedzi świątecznego wydania.

Na kolejną zjawiskową sesję lekkoatletki zareagował m.in. Piotr Lisek. "Sztos portret!!!" - skomentował te zdjęcia tyczkarz, przed którym walka w KSW z youtuberem Adamem "AJ" Josefem. Warto zaznaczyć, że Bukowiecka nie jest pierwszą lekkoatletką w tegorocznym "Gentlemanie". Wcześniej, przed mistrzostwami świata w Tokio, sesję dla tego magazynu zaliczyła także Pia Skrzyszowska. Efekty tych starań zobaczysz poniżej. Wyżej znajdziesz galerię z większą liczbą zdjęć Natalii Bukowieckiej.