Natalia Bukowiecka w czasopiśmie dla mężczyzn! Kolejna zjawiskowa sesja lekkoatletki

KH
2025-12-11 11:51

Natalia Bukowiecka znów zachwyciła kibiców! Po głośnej sesji do autorskiego projektu "NatBOOK", piękna lekkoatletka została bohaterką sesji zdjęciowej w czasopiśmie dla mężczyzn "Gentleman". Efektami podzieliła się już w mediach społecznościowych.

Nawet w przerwie między sezonami Natalia Bukowiecka zachwyca kibiców. Wicemistrzyni świata z 2023 roku i brązowa medalistka olimpijska z Paryża ogłosiła niedawno wyjątkowy projekt "NatBOOK", któremu towarzyszyła głośna intymna sesja zdjęciowa autorstwa Aleksandry Szmigiel.

Najpierw intymna sesja, a teraz to. Natalia Bukowiecka znów rozgrzała internet!

"Moim celem było zrobić dla Was coś WARTOŚCIOWEGO i budującego, dlatego znajdziecie w nim nie tylko moje wyjątkowe zdjęcia, ale też własne przemyślenia, refleksje i słowa, które zapisałam specjalnie dla Was do każdej fotografii" - tłumaczyła lekkoatletka. Ale to nie koniec, bo 27-latka właśnie podzieliła się efektami kolejnej sesji!

Natalia Bukowiecka
37 zdjęć

Natalia Bukowiecka w sesji do magazynu dla mężczyzn

9 grudnia na Instagramie Bukowieckiej ukazały się zdjęcia z najnowszej sesji do magazynu "Gentleman". To ekskluzywne czasopismo dla mężczyzn, funkcjonujące od 28 lat na polskim rynku. "Natalia Bukowiecka w najnowszym magazynie Gentleman w obiektywie Bartosza Maciejewskiego, w rozmowie z Aidą Bellą. Natalia o rekordach, które już pobiła i o tych, które jeszcze przed nią, o cierpliwości, kształtowaniu osobowości i o spełnieniu" - czytamy w zapowiedzi świątecznego wydania.

Potwierdziły się wieści o Anicie Włodarczyk! Będzie jak Lewandowski i Szczęsny

Na kolejną zjawiskową sesję lekkoatletki zareagował m.in. Piotr Lisek. "Sztos portret!!!" - skomentował te zdjęcia tyczkarz, przed którym walka w KSW z youtuberem Adamem "AJ" Josefem. Warto zaznaczyć, że Bukowiecka nie jest pierwszą lekkoatletką w tegorocznym "Gentlemanie". Wcześniej, przed mistrzostwami świata w Tokio, sesję dla tego magazynu zaliczyła także Pia Skrzyszowska. Efekty tych starań zobaczysz poniżej. Wyżej znajdziesz galerię z większą liczbą zdjęć Natalii Bukowieckiej.

Super Sport SE Google News
Jak dobrze znasz naszych reprezentantów. Tylko sportowy ekspert zdobędzie 10/10 [QUIZ]
Pytanie 1 z 10
Na początek coś łatwego. Jaki sport zawodowo uprawiał Marcin Gortat?
quizsport
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NATALIA BUKOWIECKA
GENTLEMAN
LEKKOATLETYKA