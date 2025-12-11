Tragiczny wypadek przerwał jej karierę. Miała tylko 26 lat i całe życie przed sobą!

Camryn była jedną z tych artystek, które od najmłodszych lat wiedziały, że ich miejsce jest na scenie. Jako ośmiolatka nagrywała pierwsze piosenki, a jej rodzinę i znajomych nie dziwiło, że wkrótce zainteresowały się nią osoby z branży muzycznej. Jej talent, energia i charakterystyczny głos szybko przyciągnęły uwagę zarówno fanów, jak i znanych wykonawców. Choć jej kariera rozwijała się konsekwentnie przez lata, los okazał się dla niej wyjątkowo okrutny.

Nie żyje popularna wokalistka. Miała tylko 26 lat!

Decydujący moment przyszedł, gdy Camryn nagrała swoje demo i wysłała je do Jeffa Pringle’a, późniejszego menadżera i jednej z najważniejszych postaci w jej karierze. Dzięki jego wsparciu zaczęła pojawiać się w coraz większych projektach. Jednym z pierwszych znaczących sukcesów była współpraca przy utworze"Wait and See", który trafił do ścieżki dźwiękowej filmu Judy Moody and the Not Bummer Summer.

Zanim jeszcze produkcja pojawiła się w kinach, Camryn zaczęła rozwijać swoją obecność w sieci. Publikowała własne nagrania na YouTube, dzięki którym zauważyli ją Greyson Chance i Cody Simpson.

Jeszcze większą popularność przyniosła jej współpraca z One Direction. Najpierw dołączyła do ich pierwszej trasy "Up All Night Tour", gdzie wystąpiła na siedmiu koncertach, a w 2013 roku ponownie pojawiła się na scenie przed ich występami w ramach "Take Me Home Tour".

W kolejnych latach Camryn wydała kilka singli. W 2016 roku występowała u boku Fifth Harmony.

Niestety 5 grudnia 2025 roku wydarzyła się tragedia. Jak podał portal "People", artystka zginęła w wyniku potrącenia podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej. Rodzina zdecydowała się poinformować o jej śmierci dopiero 9 grudnia 2025 roku, dzieląc się poruszającym oświadczeniem na oficjalnym profilu piosenkarki.

