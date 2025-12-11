Kelly Osbourne schudła, natapirowała włosy i wygląda jak własna mama! Internauci rzucili się do komentowania. Co odpowiedziała?

Kelly Osbourne to jedno z tych nazwisk, które od lat elektryzują publikę. Córka legendy rocka Ozzy’ego Osbourne’a i Sharon Osbourne w mediach przewija się od czasu, gdy jako nastolatka podbiła serca widzów reality show "Rodzina Osbourne’ów", który nagrywano od 2002 r. Kelly od początku żyła w blasku fleszy i zawsze była w centrum uwagi.

Ponad 20 lat temu córka piosenkarza sama próbowała sił w muzyce. Wydała dwie płyty, ale niestety nie były to hity, które mogłyby jej zapewnić prawdziwą sławę niezwiązaną z nazwiskiem ojca. Od tamtej pory media częściej informują o jej życiu osobistym, odchudzaniu i przemianach niż o artystycznych sukcesach.

Ma 41 lat i bardzo się zmieniła! Zawsze była krągła, a teraz?

W ostatnim czasie Kelly przeszła ogromną metamorfozę. Zrzuciła blisko 40 kg, co jest szeroko komentowane w sieci. Fani przyznają, że dziś celebrytka jest praktycznie nierozpoznawalna. Zmianie uległa nie tylko jej sylwetka, ale i styl. Osbourne polubiła się z eleganckimi wdziankami, ale wciąż ma słabość do ekstrawaganckich dodatków czy szalonych kolorów włosów.

Ostatnio jednak wierna jest bardzo jasnemu odcieniowi blondu, a włosy układa w szykowny kok albo tapiruje... jak mama! Podobieństwo między paniami staje się coraz bardziej widoczne.

Ostro odpowiedziała na komentarze

Wizerunkowa zmiana przyniosła Kelly mnóstwo komplementów ze strony internautów, ale cześć fanów martwi się o jej zdrowie. W sieci aż roi się od opinii o jej wyglądzie – niektórzy wyrażają troskę, inni zaś rzucają brutalne komentarze. Kelly nie milczy. Postanowiła odpowiedzieć na hejt, podkreślając, jak ciężko jest żyć w blasku fleszy.

Ostatnio gwiazda odniosła się do komentarzy i wiadomości, jakie dostaje. Wyznała, że niektórzy pytają, czy jest chora, bo nie wygląda zdrowo. Odparła, że owszem, wcale nie ma się dobrze - gdyż dopiero co straciła ojca i usiłuje sobie z tym poradzić.

Ozzy zmarł 22 lipca tego roku, a przed jego rodziną pierwsze święta Bożego Narodzenia bez niego.

Otrzymuję wiele wspaniałych komentarzy od ludzi, którzy naprawdę mi pomagają przejść przez ten ciężki czas odkąd straciłam ojca, ale dostaję też obrzydliwe, okropne, wredne, brutalne komentarze. Czego ode mnie oczekujecie? Jak oczekujecie, że będę teraz wyglądać? Na przykład mówicie, że wyglądam choro. Ja jestem teraz chora! Moje życie wywróciło się do góry nogami. Ludzie oczekują ode mnie, że będę wyglądać, jakby wszystko w moim życiu było w porządku, gdy nie jest. Wredne komentarze nie pomagają nikomu.

Kelly dodała, że najbardziej dziwią ją opinie innych dojrzałych kobiet, matek, które na pewno swoje w życiu przeszły, a mimo to są dla niej okrutne.

- Pier...cie się - podsumowała, nie hamując się.

Na szczęście Osbourne może liczyć na wsparcie bliskich - mamy, z którą często pojawia się na wydarzeniach, a także narzeczonego.

