Kelly Osbourne zaręczyła się 2 tygodnie przed śmiercią ojca. Ozzy Osbourne zdążył to zobaczyć!

Ozzy Osbourne nie żyje - te smutne wieści nadeszły 22 lipca. Legendarny wokalista nie dożył do swoich 77 urodzin, które celebrowałby w grudniu. Od lat był ciężko chory, jednak do ostatniej chwili pragnął udzielać się muzycznie i był przy swojej rodzinie. Na jego oczach doszło do pięknego wydarzenia - zaręczyn ukochanej córki! Kelly Osbourne założyła na palec pierścionek, a tata był tego świadkiem.