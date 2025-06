Legendarny muzyk sprzedaje swoje DNA. "Klonujcie mnie!". Chce za to kupę kasy

W zeszłym roku ogłosił, że wyprowadza się na Marsa, teraz postanowił sprzedawać swoje DNA! 77-letni Ozzy Osbourne oferuje swój materiał genetyczny po to, by... można go było w przyszłości klonować. Wiemy, ile za to chce!