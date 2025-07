Ozzy Osbourne jest kojarzony głównie jako charyzmatyczny, legendarny już wokalista zespołu Black Sabbath. Po rozstaniu z zespołem kontynuował karierę solową i na zawsze zapisał się na najjaśniejszych i najciemniejszych stronach światowej muzyki. Kim tak naprawdę był "Książę Ciemności"?

"Nie mażcie się, żartowałem"

Ozzy Osbourne tak naprawdę nazywał się John Michael Osbourne. Urodził się 3 grudnia 1948 w Birmingham. W tym samym miejscu zagrał swój ostatni, pożegnalny koncert dla 40 tysięcznego tłumu. Był już wtedy bardzo słabiutki, od lat wykańczała go choroba Parkinsona. Cały swój ostatni występ Ozzy przesiedział na czarnym, książęcym tronie. Wszyscy zebrani na stadionie i przed telewizorami tego dnia płakali. Teraz ten szloch rozniósł się na cały świat - Ozzy'go już naprawdę nie ma.

Ozzy Osbourne potrafił zaskakiwać swoją publiczność. Miał mroczne poczucie humoru, za które kochali o nawet Ci, którzy nie słuchają ciężkiej muzyki. Teraz część fanów ma na pewno nadzieję, że on jednak wróci z tych swoich ciemności i powie wszystkim: "Nie mażcie się, żartowałem!"

Trauma Ozzy'go Osbourne'a

Ojciec Johna - Ozzy'go pracował jako ślusarz narzędziowy w General Electric Company. Musiał zarobić na 6-kę swoich pociech. Matka Lillian też pracowała w fabryce, składając części samochodowe. John przezwisko Ozzy dostał jeszcze w podstawówce. Dzieciaki uznały, że nazwisko Johna jest dziwne i zbyt skomplikowane, więc znaleźli mu nowe. I tak już zostało do ostatnich chwil Księcia Ciemności.

Późniejszy wielki gwiazdor sceny heavymetalowej już w szkole miał ogromne trudności z koncentracją, a przez to i z nauką. Sam zdiagnozował u siebie dysleksję i ADHD - diagnoza potwierdziła się, kiedy już był po 30-ce. Jako nastolatek Ozzy kilka razy próbował popełnić samobójstwo. Kiedy miał 14 lat, zrobił pętlę ze sznurka do bielizny swojej matki. Następnie przerzucił ją sobie przez głowę, przymocował drugi koniec do wysokiej bramki i zeskoczył z krzesła. Na gorącym uczynku przyłapał ojciec, który nie wykazał się empatią, tylko syna za to pobił. Niewątpliwie tak zaczął się dożywotni romans Ozzy'go z siłami ciemności.

Ozzy żenił się dwa razy, a jego miłość bywała okrutna, toksyczna ale i totalnie prawdziwa. Z obiema żonami doczekał się, podobnie jak jego ojciec, szóstki dzieci.

