Miłość, która przetrwała piekło. Historia Ozzy’ego i Sharon Osbourne – toksyczna, szalona i prawdziwa

Poznali się w latach 70., gdy jego życie się rozpadało

Ozzy i Sharon poznali się w 1970 roku, gdy Sharon miała zaledwie 18 lat i pracowała w firmie menedżerskiej swojego ojca, Dona Ardena, który zajmował się karierą Black Sabbath. Gdy w 1979 roku Ozzy został wyrzucony z zespołu za nadużywanie narkotyków i alkoholu, Sharon jako jedyna wyciągnęła do niego rękę. Uwierzyła, że może jeszcze coś znaczyć – i to właśnie ona stanęła za jego solową karierą, która dziś uważana jest za jedną z najważniejszych w historii metalu.

Ozzy i Sharon pobrali się w 1982 roku w Las Vegas

Ozzy i Sharon wzięli ślub 4 lipca 1982 roku w Las Vegas. Mieli wtedy po 33 i 30 lat. Ich związek był burzliwy – pełen wzlotów i głębokich kryzysów. Zdarzały się zdrady, uzależnienia, dramatyczne kłótnie. W 1989 roku Ozzy, pod wpływem substancji, próbował udusić Sharon – trafił do aresztu i terapii. Mimo to ona nigdy go nie zostawiła.

Była przy mnie zawsze, nawet wtedy, gdy nie zasługiwałem

– mówił w jednym z wywiadów.

Zbudowali rodzinę i własne imperium medialne

Para doczekała się trójki dzieci: Aimee, Kelly i Jacka. Cała rodzina zyskała popularność dzięki reality show „The Osbournes” (emitowanemu w latach 2002–2005 na MTV), który jako pierwszy w tak otwarty sposób pokazał życie sławnej rodziny rockowej. Ozzy był ukazany nie jako „Książę Ciemności”, ale rozczochrany, ciepły ojciec próbujący wyłączyć mikrofalówkę.

Kryzys i odnowienie przysięgi

W 2016 roku media obiegła informacja o zdradzie Ozzy’ego – artysta przyznał się do romansu z fryzjerką. Sharon rozważała rozwód, ale po wspólnej terapii postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. W tym samym roku odnowili przysięgę małżeńską, tym razem prywatnie, w Las Vegas – dokładnie tam, gdzie wszystko się zaczęło.

Ostatni koncert i pożegnanie

W czerwcu 2025 roku, mimo pogarszającego się stanu zdrowia, Ozzy Osbourne wystąpił po raz ostatni – nie na wielkim stadionie, lecz na specjalnym koncercie zorganizowanym dla przyjaciół i najbliższych fanów w Birmingham. Wiedział, że to jego pożegnanie. Kilka tygodni później, Ozzy zmarł w swoim domu, otoczony najbliższymi. Sharon była z nim do końca. W oświadczeniu rodziny przekazano:

Musimy poinformować, że nasz ukochany Ozzy Osbourne zmarł dziś rano. Był ze swoją rodziną, otoczony miłością

- poinformowali bliscy.

Miłość Sharon i Ozzy’ego nie była idealna. Była prawdziwa. Przetrwała skandale, choroby, uzależnienia, cierpienie i medialną presję. Ale najważniejsze – zaczęła się w chaosie i zakończyła w ciszy, wtedy, gdy najbardziej jej potrzebowali.