Iga Świątek kompletnie zdeklasowała Roberta Lewandowskiego. Kapitan kadry przegrał nawet ze swoją żoną

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-11-26 12:01

Iga Świątek i Robert Lewandowski to dwie czołowe gwiazdy polskiego sportu. Z pewnością w skali światowej są oni najbardziej rozpoznawalni na całym świecie ze wszystkich naszych zawodników. Czy są jednak dwójką najbardziej wpływowych sportowców także w Polsce? Okazuje się, że... nie! Kapitana kadry narodowej wyprzedziła nawet jego żona!

Robert Lewandowski zapytany o Igę Świątek

Autor: Zrzut ekranu/FC Barcelona/ Archiwum prywatne Robert Lewandowski zapytany o Igę Świątek
  • Iga Świątek została najbardziej wpływową sportsmenką w Polsce według „Influence Power Index”
  • Zestawienie bierze pod uwagę wszystkie osoby związane ze sportem w naszym kraju
  • Co ciekawe, Lewandowski nie znalazł się nawet w czołowej piątce

Iga Świątek najbardziej wpływowym sportowcem w Polsce. Jest ranking!

W sieci pojawił się "Influence Power Index - najbardziej wpływowe gwiazdy polskiego sportu" przygotowanym przez Choreograph (WPP Media). Według tegorocznego zestawienia przygotowanego na bazie autorskiej metody, najbardziej wpływowym sportowcem w Polsce jest Iga Świątek. Tenisistka jest bardzo wysoko oceniana w zakresie autentyczności, dbania o zdrowie, braku obaw wyzwań i ambitności.

Co ciekawe, Robert Lewandowski jest oceniany na podobnym poziomie tylko w aspekcie dbania o zdrowie. Według rankingu kapitan kadry bardziej boi się wyzwań czy też jest mniej ambitny. Liczba punktów w zakresie „sympatii” w porównaniu z Igą jest niższy o 23 punkty, a wiarygodność aż o 34 punkty niższa.

Jest bardzo blisko Igi Świątek. Ujawnia, co się zmieniło! "Ma to dla niej ogromne znaczenie"

Robert Lewandowski w zestawieniu zajął dopiero ósme miejsce, lądując nawet za swoją żoną, która znalazła się na piątej lokacie.

Żona Lewandowskiego znalazła się w rankingu przed nim

Na wynik każdego sportowca składają się m.in. popularność, sympatia, wiarygodność, siła wpływu oraz wizerunek. Na drugim miejscu w zestawieniu za Igą Świątek znalazł się Jakub Błaszczykowski, a podium uzupełnia Justyna Kowalczyk. W top 5 znaleźli się jeszcze komentator Przemysław Babiarz oraz Anna Lewandowska.

Przed Robertem Lewandowskim znalazł się jeszcze Krzysztof Hołowczyc i Adam Małysz, a pierwszą dziesiątkę zamykają Kamil Stoch oraz Ewa Chodakowska.

