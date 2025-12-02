Jan Urban, Jolanta Kwaśniewska, Monika Olejnik i były premier w pałacu na zjeździe szych! Niesamowite okoliczności

Jan Urban, po sukcesach w eliminacjach, uczestniczył w wyjątkowym spotkaniu w Pałacu Sobańskich.

Uroczystość była poświęcona promocji autobiografii zmarłego Mariusza Waltera, twórcy TVN i pasjonata piłki nożnej.

Wśród gości pojawiły się liczne osobistości, takie jak Jolanta Kwaśniewska i Monika Olejnik, co świadczy o prestiżu wydarzenia.

Jan Urban na zjeździe szych. Byli m.in. Jolanta Kwaśniewska i Monika Olejnik

Jan Urban po udanej końcówce grupowych zmagań eliminacji mistrzostw świata ma chwilę oddechu. Przypomnijmy, że Biało-czerwoni pod wodzą obecnego selekcjonera rozegrali sześć meczów, z których cztery wygrali (z Litwą, Nową Zelandią, Finlandią i Maltą) i dwa zremisowali (oba z Holandią). Szczególnie dobrze - mimo ostatecznego braku zwycięstwa - wyszło spotkanie z "Oranje" w Warszawie. Polacy długimi momentami byli lepsi od Holendrów i pokazali, że trzeba się z nimi liczyć. Kolejny mecz reprezentacja Polski rozegra dopiero 26 marca, ale za to o ogromną stawkę (baraż o awans na mundial) Naszym rywalem będzie Albania. Jeśli wygramy, zostanie nam już tylko jedna przeszkoda w drodze ma MŚ. Będzie nią zwycięzca spotkania Ukraina - Szwecja. Od bieżących piłkarskich spraw Jan Urban miał okazję odetchnąć na... zjeździe szych i sław w Pałacu Sobańskich Warszawie. Kogo tam nie było?! Wśród gości znaleźli się m.in. Jolanta Kwaśniewska, Monika Olejnik, Jan Krzysztof Bielecki, Katarzyna Kolenda-Zalewska, Edward Miszczak i Piotr Kraśko. Ale zatrzęsienie sław!

Mariusz Walter - wielki fan piłki nożnej

Okazją do uroczystości było wydanie autobiografii twórcy stacji TVN Mariusza Waltera "Miłość i telewizja". Spotkanie w pałacu prowadziły Bożena Walter, żona autora, i Zofia Turowska, która otoczyła książkę opieką literacką. Mariusz Walter zmarł 13 grudnia 2022 roku. Był prawdziwą legendą telewizji w Polsce, a także odnoszącym wielkie sukcesy biznesmenem. Wielokrotnie znajdował się w notowaniach listy najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost". Mariusz Walter był także wielkim fanem piłki nożnej. Już w XXI wieku zainwestował w Legię Warszawa i był przewodniczącym rady nadzorczej klubu. Z kolei w latach 70. nakręcił film "Gra o wszystko", opowiadający o rywalizacji Górnika Zabrze z AS Romą w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów. Nic zatem dziwnego, że Jan Urban przyszedł do Pałacu Sobańskich. W końcu i z Górnikiem, i z Legią był bardzo mocno związany.

