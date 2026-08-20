Szef dyplomacji Watykanu leci do Rosji. Spotka się z Putinem?!

Szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Gallagher, udaje się z ważną misją do Rosji, by ocenić grunt pod rozmowy pokojowe ws. Ukrainy.

Jego wizyta ma przygotować przyjazd kardynała Zuppiego i zbadać stanowisko Rosji ws. obsady katolickiego arcybiskupstwa.

Sprawdź, czy ta dyplomatyczna ofensywa Watykanu może przynieść realny przełom w konflikcie.

Arcybiskup Gallagher ma wizytować w Rosji od 25 do 28 sierpnia. O jego wizycie poinformowała w poniedziałek, 17 sierpnia "Niezawisima Gazieta". Powołała się przy tym na źródła w katolickiej archidiecezji Matki Bożej w stolicy Rosji. Po co Gallagher leci do Moskwy? Rosyjski dziennik podaje, że celem wizyty szefa watykańskiej dyplomacji jest "dokonanie oceny atmosfery w Moskwie po to, aby zapewnić, że wizyta Zuppiego przyniesie konkretne rezultaty i nie doprowadzi do dyplomatycznego impasu".

Arcybiskup jedzie do Moskwy. Spotka się z Putinem?

Kardynał Matteo Zuppi to specjalny wysłannik Watykanu do spraw Ukrainy, przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. W lipcu odwiedził Kijów, a prawdopodobnie we wrześniu ma pojechać do Moskwy. "Niezawisima Gazieta" podaje też, że oprócz rozmów na temat zakończenia wojny w Ukrainie, arcybiskup Gallagher ma także "przetestować stanowisko rosyjskich władz oraz Patriarchatu Moskiewskiego przed mianowaniem nowego arcybiskupa katolickiego, po nagłej rezygnacji w maju ubiegłego roku włoskiego arcybiskupa Paolo Pezziego" - czytamy.

Rzecznik Kremla stanowczo reaguje

W mediach pojawiły się przypuszczenia, że Gallagher spotka się w Moskwie z Władimirem Putinem. Kreml jednak zdementował te informacje. "W planie przyszłotygodniowej wizyty watykańskiego szefa dyplomacji, arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Moskwie nie ma spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem" - powiedział w czwartek, 20 sierpnia, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Dodał jednocześnie, że "Rosja bardzo sobie ceni wysiłki krajów, które pracują nad zakończeniem konfliktu w Ukrainie".

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