Putin gromadzi sprzęt 50 km od granicy z NATO! Wszystko widać na zdjęciach!

Rosja zaatakuje NATO? Wstrząsające zdjęcia

Przerażające obrazy obiegły sieć. Między innymi "The Sun" opublikował zdjęcia satelitarne udostępnione przez SVT, na których widać wzmożony ruch militarny przy granicy Rosji z Finlandią, a zatem z NATO. "Analitycy twierdzą, że Rosja planuje budowę bazy dla żołnierzy oraz rozmieszczenie śmigłowców i pojazdów na terenie czterech baz wojskowych. W Kamence - około 50 km od granicy z Finlandią - od lutego rozstawiono ponad 130 namiotów wojskowych. Dotychczas niezagospodarowany teren może teraz pomieścić nawet 2000 żołnierzy. W Pietrozawodsku - około 175 kilometrów od granicy - zbudowano trzy duże hale magazynowe, z których każda może pomieścić około 50 pojazdów opancerzonych" - czytamy. "Istnieją przypuszczenia, że ​​celem nowych konstrukcji może być ukrycie prawdziwej liczby stacjonujących tam pojazdów".

Putin zbroi się przy granicy z Finlandią. "Podobnie było przed 2022 rokiem"

"The Sun" informuje, że zdjęcia zostały uzyskane przez szwedzką stację telewizyjną SVT z Planet Labs. I przypomina, że ekstremalnie niepokojąco przypominają te, które były pokazywane krótko przed inwazją na Ukrainę w 2022 roku. Agencja Reutera publikowała je wówczas i pisała: "Zdjęcia satelitarne firmy Maxar Technologies pokazują, że Rosja gromadzi około 100 000 żołnierzy w pobliżu granic Ukrainy. Zachód twierdzi, że jest to przygotowanie do wojny, która ma na celu uniemożliwienie Ukrainie przystąpienia do zachodniego sojuszu bezpieczeństwa NATO".

Kreml oficjalnie zaprzeczył doniesieniom o tym, że w tym czasie przygotowywał się do wojny. "Jednak niecałe cztery miesiące później Putin dokonał inwazji na Ukrainę, zapoczątkowując trzy długie lata brutalnego konfliktu". Czy Rosja szykuje się do kolejnej wojny?

Satellite imagery by Maxar Technologies shows Russia amassing some 100,000 troops near Ukraine's borders, a buildup the West says is preparation for a war to prevent Ukraine from ever joining the NATO Western security alliance https://t.co/SEPbBnsJUl pic.twitter.com/vU07gap7lh— Reuters (@Reuters) January 20, 2022

NATO alarm as Putin spotted massing Russian troops on ANOTHER European borderhttps://t.co/yHwbmAxl2r pic.twitter.com/1w1coThu0P— The Mirror (@DailyMirror) May 12, 2025