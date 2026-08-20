Wielkie zmiany w "Halo, tu Polsat". Ida Nowakowska dołączy do programu. Z kim stworzy duet?

Ida Nowakowska dołącza do "Halo, tu Polsat”

To będzie jedna z najbardziej pracowitych jesieni w jej karierze! Ida Nowakowska (35 l.) dołącza do ekipy porannego programu "Halo, tu Polsat" i już wkrótce przywita widzów u boku jednego z największych gwiazdorów stacji. Wiemy, z kim stworzy nowy ekranowy duet.

Prezenterka, tancerka i aktorka, którą widzowie znają też z roli jurorki w popularnych formatach rozrywkowych, zasili imponujące grono gospodarzy porannego pasma. Tym samym dołączy do Agnieszki Hyży, Pauliny Sykut-Jeżyny, Oli Filipek, Krzysztofa Ibisza, Tomasza Wolnego, Macieja Rocka i Olka Sikory. Oficjalnie potwierdzono, że Nowakowska będzie prowadzić wydania w parze z Krzysztofem Ibiszem.

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Ida Nowakowska: "Mogę być w tym programie po prostu sobą"

Nowa rola to dla Idy Nowakowskiej wielkie emocje, czym podzieliła się w oficjalnym komunikacie. Prezenterka nie ukrywa, że propozycja bardzo ją ucieszyła i z niecierpliwością czeka na spotkania z widzami, których głos jest dla niej niezwykle ważny.

To wyjątkowy format, który w ciągu zaledwie czterech godzin pozwala spotkać ludzi z całej Polski, a nawet z zagranicy i poznać ich pasje, doświadczenia czy historie. Ta różnorodność jest dla mnie niezwykła, bo ten program jest trochę jak życie – przyznaje Ida Nowakowska. Są w nim tematy, które nas ciekawią, wzruszają i inspirują – od medycyny i lifestyle’u po rodzinę, marzenia i ważne życiowe momenty. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie – dodaje.

Jak podkreśla, szczególnie ceni sobie możliwość bycia w stałym kontakcie z publicznością.

Niezwykłe jest dla mnie to, że razem z widzami możemy odkrywać, jak różnorodnie funkcjonuje nasz świat, a ja, jako prowadząca, mogę być w tym programie po prostu sobą. Chcę, żebyśmy wspólnie tworzyli ten program, dlatego bardzo liczę na ich głos – wyznała.

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Edward Miszczak o duecie z Krzysztofem Ibiszem

Transfer Idy Nowakowskiej skomentował Edward Miszczak, który nie szczędził jej komplementów. Jest przekonany, że nowa prowadząca wniesie do porannego programu świeżą energię, a jej duet z Krzysztofem Ibiszem okaże się strzałem w dziesiątkę.

Ida doskonale czuje telewizję – ma świetny instynkt, wyczucie i naturalną swobodę. Wykształcenie aktorskie bardzo jej w tym pomaga, a w parze z Krzysiem Ibiszem, jestem pewien, że stworzą duet doskonały – podkreśla Miszczak. "Halo, tu Polsat" nie zwalnia jesienią i jestem pewien, że dzięki odświeżonemu zespołowi, zaspokoi gusta wielu widzów – dodaje.

To jednak nie koniec niespodzianek, jakie stacja szykuje na nowy sezon. Producenci pracują nad kolejnymi nowościami, a ich szczegóły mamy poznać już wkrótce. Po wakacjach „halo tu polsat” będzie można oglądać przez trzy dni w tygodniu – w piątki, soboty i niedziele od godziny 8.00.

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To nie koniec! Taka będzie jesień Idy Nowakowskiej

Poranny program to nie jedyne wyzwanie, jakie czeka na prezenterkę w najbliższych miesiącach. Jesień zapowiada się dla niej niezwykle intensywnie. Już od września widzowie będą mogli oglądać ją w zupełnie nowej roli – jako uczestniczkę programu "Twoja twarz brzmi znajomo". To jednak nie wszystko. W październiku Ida Nowakowska sprawdzi się jako gospodyni kolejnego nowego formatu. Poprowadzi program "Hitster", a na ekranie towarzyszyć jej będzie Piotr Kędzierski.

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